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公車車窗間隙長青苔 網友：當28年基隆人首見

2024/12/11 12:02（12/11 13:06 更新）
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基隆市公車被乘客發現車窗間隙長青苔，直呼當了28年基隆人第一次看見。公車處表示，已清理完畢，並再次要求駕駛落實清潔。（基隆市公車處提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年12月11日
基隆市公車被乘客發現車窗間隙長青苔，直呼當了28年基隆人第一次看見。公車處表示，已清理完畢，並再次要求駕駛落實清潔。（基隆市公車處提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年12月11日
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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆市公車被乘客發現車窗間隙居然長青苔，直呼當了28年基隆人第一次看見，網友留言，公車除「日拋（錨）」還多了青苔，滿滿驚喜。公車處表示，已再次要求駕駛落實清潔。

有市民昨天上午在社群平台Threads發文，並上傳一段影片指出，搭乘基隆市公車410 路線「壯觀台北-七堵」，發現車窗間隙居然長青苔，這算是一種綠色公車嗎，並在影片附註「基隆的公車會長草不是騙人的」。

網友留言揶揄，基隆公車除了「每日拋（錨）」外，還多了青苔，給人滿滿驚喜，也有網友要發文者在車窗間隙尋找有無青蛙、小蝸牛，另有網友嘲諷說，大家不要誤會了，那是人工草皮。

網友說，基隆因為太潮濕，所以連公車都會長青苔，他以為這是大家都知道的事，不過，發文者回應，當了28年基隆人，「對不起，我是真的剛剛才發現」。

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此外，市民今天上午搭乘302路線公車，上車後聽到有人咳嗽，她心想自己有戴口罩，望向空調時，發現一整片蜘蛛絲，且公車的2處車門上面也有蜘蛛絲，讓她想起約50年前，公車乾淨又整潔，且有漂亮的車掌小姐，「基隆市公車處加油」。

基隆市公車處長鄭永陽表示，青苔和蜘蛛絲已清除完畢，駕駛在行車前及跑完班次返站後，公車處都有要求駕駛進行內部清潔，並巡查是否有民眾的遺失物，已再次要求駕駛務必加強落實清潔維護，同時啟動主管到分站稽查，避免讓民眾有不佳的乘車體驗。（編輯：林恕暉）1131211

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