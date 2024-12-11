「小樹市集」在高雄 預計吸引上千家庭同樂

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄市觀光局今天表示，親子用品二手市集「小樹市集in高雄」將於12月14、15日在高雄愛河河西路園道舉行，預計分別共有600個家庭擺攤，吸引上千個家庭共同參與活動。

高雄市觀光局長高閔琳說，小樹市集是全國規模最大的親子二手市集，在高雄1年舉辦2次，分別在春夏、秋冬換季時期；高雄的秋冬場次2天分別將有600個家庭到愛河擺攤，預計吸引上千個家庭共同參與活動。

高閔琳提到，今年小樹市集高雄秋冬場除有「親子二手攤位」，還有「小老闆文創手作攤位」；鼓勵小朋友運用書本知識，自製小書繪本或自創手作產品，並體驗將知識轉化成商品，同時也教育培養小朋友愛惜物品以及回收物品再利用等觀念。

觀光局表示，此次與小樹市集合作，期望透過簡單、溫馨有趣的市集販售活動，提倡環保永續、惜物愛物的教育意義，也鼓勵民眾趁著暖冬出遊高雄。

觀光局今天透過新聞稿提醒，小樹市集活動位於愛河河西路園道，民眾可多搭乘捷運、輕軌等大眾交通運輸工具前往。

此外，觀光局今年最終場的「乘風而騎」單車活動，將以「聖誕變裝派對」為主題，邀民眾12月15日戴上裝飾一起乘風而騎。蓮池潭兒童公園下午3時到晚上7時有耶誕市集、歌手演唱及舞台活動，歡迎民眾一起變裝同樂。（編輯：張雅淨）1131211