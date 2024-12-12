北市修正通過房屋稅徵收自治條例 估影響7.1萬戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市財政局今天表示，為有效利用房屋及合理化稅負，修正房屋稅徵收自條例送議會審議後通過，共5項重點，如增訂自住房屋設籍要件等，明年徵收，估影響約7.1萬戶。

北市府財政局指出，市議會已通過「台北市房屋稅徵收自治條例」修正草案，將自民國114年5月1日起開始繳納。

北市財政局長胡曉嵐以訊息回應，北市房屋稅徵收自治條例率先六都通過，回溯自今年7月1日起施行，此次修法重點為自住房屋增「設籍」要件，估影響7.1萬戶。

此外，稅捐處已寄出通知提醒持有1戶以上且3戶以內的民眾務必在明年3月24日前辦竣戶籍登記，才可適用自住住家用優惠稅率1.2%。

財政局新聞資料指出，北市配合中央修正公布房屋稅條例，修訂台北市房屋稅徵收自治條例，並送市議會討論後在今年11月13日三讀通過。

財政局表示，修正通過台北市房屋稅徵收自治條例有5重點，包含增訂自住房屋設籍要件、明定全國單一自住稅率1%、合理化房屋稅負、簡化稽徵程序、促進房屋有效利用。

財政局指出，房屋適用自住用優惠稅率須符合自住要件，包含無出租或供營業、供本人及配偶或直系親屬實際居住使用、本人及配偶及未成年子女全國合計3戶內。自7月1日起增訂本人及配偶或直系親屬辦理戶籍登記房屋。

另一方面，為落實居住正義及照顧市民基本需求，台北市府自106年起透過稅基折減，降低單一自住房屋實質稅率，這次修正房屋稅條例，也是參考此理念，並明文增訂全國單一自住房屋優惠稅率為1%，且不得稅基折減，將分4年緩步恢復稅基。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

財政局表示，對於非自住房屋全國歸戶，除持有特定房屋適用較低稅率，持有多戶且未作有效使用，如租賃黑數及空屋等，調高法定稅率為3.2%至4.8%，並按全國持有戶數全數累進課徵。

財政局指出，將參考地價稅課徵房屋稅，若變更房屋使用情形，納稅人應於房屋稅開徵前40天申報。為促進有效利用房屋，出租申報所得達租金標準的房屋可減稅，鼓勵民眾把空房釋出轉租賃，且調降出租申報所得達租金標準房屋稅率1.5%至2.4%。（編輯：張銘坤）1131212