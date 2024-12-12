雲林育仁國小絲竹樂團獲基金會捐款 換新樂器

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣育仁國小絲竹樂團連續4年在縣賽中得卓越成績，然部分樂器老舊或需物歸原主；松昱順心社會福利基金會和唐德晉文教基金會今天捐贈經費，樂器汰舊換新，望學生投入音樂學習再創佳績。

育仁國小今天下午舉辦捐贈儀式，絲竹樂團演奏曲目，為活動揭開序幕。唐德晉文教基金會董事長唐松章、松昱順心基金會董事長王昱捷和居中牽線的莿桐鄉長廖秋蓉和民進黨雲林縣議員張維崢等人出席。

校長李柏儒表示，絲竹樂團成軍9年，近4年奪得縣內音樂比賽第一名優等成績。但樂團中多數樂器老舊，還有多年前向他校借用的木琴要物歸原主，因此決議汰換樂器與周邊設備。

然而汰換的經費龐大，學校財務無法及時支應；廖秋蓉和張維崢得知後，媒合唐德晉文教基金會及松昱順心基金會，共同捐贈新台幣15萬元，讓學校購買木琴、柳琴、揚琴及樂團服裝。

王昱捷聽完樂團的演奏，當場加碼1萬元紅包，她說，孩子的教育不能等，期盼藉由此次捐贈，激勵更多學子投入音樂學習，並在未來比賽中繼續發揮優異表現。

唐松章則在會後與學校商討認養學校的絲竹樂團，盼培養更多音樂人才。

「工欲善其事，必先利其器」，張維崢、廖秋蓉認為，藝術教育對於孩子全面發展是重要一環，期待未來更多善心團體為下一代創造更好的學習環境。（編輯：李亨山）1131212