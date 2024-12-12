研發自動關火到遠端監控得獎 劉俊霆獲苗縣表揚

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗子弟劉俊霆研發全球第1顆瓦斯爐自動關閉旋鈕，產品經優化導入物聯網與手機APP結合，延伸至長照關懷服務，相關計畫參加數位發展部創業歸故里競賽獲獎，今天獲縣府表揚。

「媽媽煮菜有時忘記關火，難保哪天『火燒厝』釀災」劉俊霆告訴中央社記者，研發瓦斯爐自動關閉旋鈕的起心動念，單純是為解決年邁雙親的日常問題。自2016年投入研發到2019年成功商品化、2022年獲法國發明展金牌獎，產品至今已在全球銷售20萬個。

然而3年多前，母親就醫住院1個多月，劉俊霆瞬間意識到，解決了母親忘記關火的問題，卻未能察覺母親退化的狀況。

劉俊霆說，他和團隊嘗試將產品導入IOT（物聯網）元素，與手機APP連線，可即時查看用火狀況也可遠端關火，讓居住外地子女更安心，更重要的是，手機完整記錄數據，包括烹煮習性、次數改變、忘記關火的頻率增加，都能作為推敲長者生理狀況改變或機能退化的依據。

這項「高齡用火安全暨親人關懷服務」計畫，參加113年數位發展部第6屆創業歸故里競賽，從285個團隊中脫穎而出榮獲「築夢潛力獎」。

現年52歲的劉俊霆說，苗栗縣有不少像他一樣的「外漂族」，往往不清楚獨居家鄉的父母身體狀況，但其實老年失智、退化都有跡可循，若能早點察覺、就醫，就可延緩病程。此外，苗栗長者近11萬人，社政單位照顧人力遠遠不足，也希望將相關數據應用在長照、社會服務，達到精準照顧。

苗栗縣政府勞工及青年發展處今天辦理縣內優秀青年表揚活動，獲表揚者除劉俊霆外，另有2024馬來西亞ITEX國際發明展獲金牌獎得主梁竹君、涂瑋芩、賴姿語，以及2024歐洲盃國際創新發明展金牌得主范育菁，縣長鍾東錦分別頒贈「藝冠群倫」獎牌予以肯定。

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鍾東錦說，梁竹君與生技團隊開發「無化學成分清潔劑/清潔組成物及清潔組成物的製造方法」意義重大，對環境保護與永續發展貢獻良多，是對生技產業的一大鼓舞，提供對地球更安全永續的清潔解決方案。

另外，涂瑋芩、賴姿語目前均就讀明道中學，分別與同學發明出「實用功能椅」及「多功能置物夾」，都展現出年輕創意與兼顧實用性，勇於創新與實踐的精神，值得嘉許。（編輯：李錫璋）1131212

苗栗縣政府12日舉辦優秀青年表揚活動，大禾國際生技創辦人梁竹君（右2）與團隊開發的環保洗滌劑榮獲國際發明展獎項肯定，縣長鍾東錦（右）聽取說明，肯定其對環境保護與永續發展貢獻良多。中央社記者管瑞平攝 113年12月12日