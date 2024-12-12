嘉縣府帶鄒族人參訪紐西蘭 與毛利人文化交流

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉義縣阿里山鄉山美國小鄒族學生5日與縣府團隊前往紐西蘭參訪，與當地毛利部落及學校師生進行交流，山美國小學生表演鄒族歌曲，並加碼演出三首毛利歌舞，讓毛利族人又驚又喜。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，副縣長劉培東5日率縣府團隊前往紐西蘭展開為期一周的參訪，鄒族人阿里山鄉長高瑞芳、無黨籍縣議員武清山、達邦社及特富野社鄒族頭目及山美國小學生等28人同行。

參訪毛利族人Papakura marae部落時，毛利人以傳統歡迎儀式迎接，並全程使用毛利語致詞及吟唱，鄒族頭目送上代表阿里山鄒族特有的服飾作為見面禮；山美國小學生也獻上四首鄒族歌曲，並加碼演出三首毛利歌舞，讓毛利族人又驚又喜，紛紛稱讚小朋友們很專業。

劉培東說，在紐西蘭羅托路亞市台裔議員王飛雪協助下，參訪紐西蘭知名的家庭支持健康服務中心Te Arawa Whānau Ora，了解當地毛利原住民的健康促進與醫療服務相關經驗，並拜會羅托路亞市政府。

劉培東指出，家庭支持健康服務中心將毛利價值觀運用在傳統基礎上，提供多元健康營造策略，再轉介至底下的機構進行後續服務，中心則持續追蹤個案，中心的運作模式可以作為日後推展嘉義縣原住民健康照護政策參考。

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此外，與羅托路亞市長塔普賽爾Tania Tapsell會面時，致贈阿里山高山茶，並送上邀請函，誠摯歡迎塔普賽爾Tania Tapsell以及王飛雪，參加明年阿里山鄉2月舉辦的鄒族戰祭及12月的高山茶都活動。

劉培東說，早在2019年毛利族人就前來鄒族拜訪，此次回訪是考察相關原民文化與推廣國際教育，毛利族人運用自身文化優勢，創造經濟價值並落實文化保存，毛利文化村規劃及活動設計上皆展現毛利主體性，不僅讓文化傳承更有意義，也值得台灣原住民族推動觀光借鏡。嘉義縣府參訪團今天結束行程返台。（編輯：李亨山）1131212