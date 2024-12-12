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宜蘭打卡熱點抹茶山 在地協會認養聖母登山步道

2024/12/12 19:48（12/12 20:01 更新）
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有「抹茶山」之稱的聖母登山步道近年成為民眾打卡熱點，林業及自然保育署宜蘭分署與在地3協會合作，由協會認養步道，協助清潔公廁、維護步道等，盼提供民眾更優質的遊憩環境。（林業保育署宜蘭分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年12月12日
有「抹茶山」之稱的聖母登山步道近年成為民眾打卡熱點，林業及自然保育署宜蘭分署與在地3協會合作，由協會認養步道，協助清潔公廁、維護步道等，盼提供民眾更優質的遊憩環境。（林業保育署宜蘭分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年12月12日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭12日電）有抹茶山美稱的聖母登山步道，每月吸引約1萬人次造訪，近年成為打卡熱點，林業保育署宜蘭分署與在地協會合作，由協會認養聖母登山步道，提供民眾更優質的遊憩環境。

宜蘭分署今天表示，為提升聖母登山步道整體品質，宜蘭分署曾於民國111年與「宜蘭縣礁溪鄉聖母山莊生態發展協會」和「宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會」及「財團法人宜蘭縣天主教五峰旗聖母朝聖地」等協會合作，簽署「國家自然步道認養契約」頗具成效。

宜蘭分署指出，今年繼續與上述協會簽署認養契約合作3年，由協會協助清潔公廁、維護步道、除草，及撿拾沿線垃圾等，若發現需要簡易維修，由宜蘭分署提供木板等材料和工具，委請協會處理，若協會無法處理，則回報由宜蘭分署派員前往現場施工，透過公私協力共同維護山區步道環境，提供民眾更優質的休憩環境。

宜蘭分署表示，為落實無痕山林，聖母登山步道公廁內不設置垃圾桶，僅提供封口袋，供遊客收納垃圾及衛生紙自行帶下山；山區水源不時有枯水期，建議遊客於通天橋步道入口廁所先行如廁。

另外，宜蘭分署指出，聖母登山步道海拔落差大，從海拔高度100公尺的五峰旗停車場，至步道終點達海拔900公尺，請遊客出發前先做好準備。（編輯：李亨山）1131212

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