新竹高鐵雙塔案審議調降樓層 無法成新竹最高樓
2024/12/14 16:19
（中央社記者魯鋼駿新竹縣14日電）宏匯集團去年拿下高鐵新竹站前特定區開發經營權，擬興建南北雙塔，其中南塔為地上40層。新竹縣今天證實，交通部審議南棟高度調降為26層，無法成為新竹最高大樓。
交通部鐵道局「高速鐵路新竹車站特定區開發經營案」，由宏匯集團與環球購物中心股份有限公司共同組成宏匯企業聯盟獲最優申請人資格，去年2月交通部鐵道局與宏匯竹高股份有限公司舉辦簽約儀式。
根據新竹縣政府新聞資料，本案土地面積約1.5萬坪，最大總樓地板面積達3.24萬坪，將成為新竹最高地標建築，為高鐵新竹站區塑造新門戶及新意象。
於新聞資料中，宏匯竹高公司董事長許崑泰表示，根據規劃設計，工程分2期進行，第1期包含26層的北棟大樓，預計民國116年完工；第2期則包含超過40層的南棟大樓，將於118年完工。
但新竹縣府今天透過文字證實，根據交通部鐵道局核定的都市設計審議報告書，考量建築高度北向日照對居民影響，原第1階段北棟大樓為地上26層、地下4層，建築高度134公尺，調整為建築高度降為119.4公尺。
此外，第2階段的南棟大樓原規劃地上40層、地下4層，高度為204公尺，調整為地上26層、高度119.4公尺，地下室仍維持開挖地下4層不變。
竹縣府工務處人員向中央社記者表示，竹北地區已有多棟超過30層大樓，此開發案南棟調降為26層後，無緣成為新竹最高大樓。
竹縣府指出，縣長楊文科也關注此案，附近居民認為大樓高度遭調降恐會影響房價，降低招商吸引力、失去作為地標提升竹北形象的功能。（編輯：李錫璋）1131214
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