桃園跨年晚會高鐵前舉行 盼帶出台灣燈會主題

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園跨年晚會31日晚間將在桃園高鐵站前廣場舉行，今年的跨年晚會主題為「燈燈燈燈」，靈感源自貝多芬「第五號交響曲」的經典開場樂句，也為2025台灣燈會在桃園揭開序幕。

桃園市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，今年跨年主題為「燈燈燈燈」，靈感源自貝多芬「第五號交響曲」的經典開場樂句，象徵新的一年如燈火般逐漸點亮希望與夢想，也帶出2025燈會主題，在歡樂的跨年夜晚為2025台灣燈會在桃園揭開序幕。

觀旅局指出，跨年晚會主持陣容將由客家一哥小鐘、何妤玟、啦啦隊女神短今、微笑殺手潘君侖搭檔登場，今天公布第一波卡司陣容，包括連續3年陪伴桃園民眾的藝人丁噹，另外還有白安、Trash、李芷婷、艾薇及小男孩樂團，為跨年晚會帶來深情、搖滾與創作等多元音樂風格。

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觀旅局說，現場將建置跨年意向造景讓民眾拍照打卡留念，也設置「夜貓子美食市集」，超過60個特色攤位與餐車，讓觀眾在欣賞演出之餘也能大快朵頤，服務台更準備限量跨年專屬螢光棒免費提供，更多資訊將公布在活動官網及「樂遊桃園 Facebook」。

觀旅局表示，在「免費接駁車」規劃上，開設由桃園火車站後站上車直達會場的桃園紅線，以及由中壢火車站元化路上車開至A22老街溪站下車轉搭機捷的中壢綠線， 機捷則提供41小時不休班服務，另外也可選搭高鐵或市區公車直達會場，現場除規劃汽機車免費停車場，也開放周邊部分路段紅黃線停車，鄰近會場也有公民營24小時停車場可供使用。（編輯：張銘坤）1131215