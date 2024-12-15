內門七星農憩中心開幕 陳其邁盼吸引更多觀光人潮

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄內門區農會七星農憩中心今天開幕，市長陳其邁今天出席啟用典禮；陳其邁表示，未來期待藉由七星農憩中心啟用，結合當地特色農產品與知名景點，吸引更多觀光人潮。

陳其邁今天出席內門區農會七星農憩中心開幕典禮，並與農業部及農會代表等共同進行剪綵儀式，隨後參訪中心內部，民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆等人也出席。

內門區為高雄市重要農業生產基地，為提供當地農特產展售空間，農會結合公所建物籌設「內門七星農憩中心」，除展售在地龍眼乾、龍鳳酥等農特產品，更規劃食農教育專區，並提供觀光休憩及諮詢服務，盼藉此為地方產業開拓商機。

陳其邁表示，未來期待藉由七星農憩中心啟用，結合當地特色農產品與知名景點，吸引更多觀光人潮；此外，包括農特產品販售及廟宇周邊交通規劃也將同步強化，期盼以完善硬體設施帶動內門農村經濟成長。

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陳其邁強調，市府積極催生多項中央預算建設案，包括內門觀光休閒園區及86快速道路延伸規劃，希望未來內門發展再上一層樓，帶動觀光與農業發展；也歡迎民眾到內門旅遊，體驗當地好山好水，及品嘗美味花生糖及農特產品。

內門區農會說明，內門週末假日有很多遊客，農憩中心正好位於台3線上，可提供來訪遊客、重機車友等停歇休息、喝咖啡，並讓遊客在休憩之餘也能採購大高雄各農漁會優質農特產品及漁產品，拓展商品能見度。（編輯：陳仁華）1131215