白玉蘿蔔祭登場 副總統化身駐美濃代表下田親採

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）2024美濃白玉蘿蔔好豆季今明2天登場，副總統蕭美琴今天到場下田體驗拔蘿蔔，副總統說，全世界都肯定的就是台灣美食，相信在大家努力下帶動地方產業，讓農業有新生機。

「2024美濃白玉蘿蔔還有好豆季」14、15日於美濃客家文物館前廣場熱鬧登場，今年活動主題定調為「美濃好Chill」。包括蕭副總統、立法委員邱議瑩、蔡其昌、農糧署副署長姚志旺、客委會主委古秀妃、高雄市政府秘書長郭添貴、美濃區農會總幹事鍾清輝均出席開幕儀式，一同揭開「美濃食材珠寶盒」，蕭副總統更化身「一日駐美（美濃）代表」，下田採摘最新鮮當季「美濃白玉蘿蔔」。

副總統致詞表示，早年在花蓮服務時拔過花生，在美國也去威斯康辛州拔過人參，農產品在經過簡易加工可以拉長保存期，讓沒機會來到台灣的人都能品嚐。以前當外交官最主要就是要行銷台灣，向世界推銷台灣的好，例如蔡其昌在背後支持台灣職棒，但是另外台灣的好，全世界都肯定的就是台灣美食。

蕭副總統也提到，每年白玉蘿蔔產季立法院眾兄弟姐妹就會圍著邱議瑩爭相團購，很久以前邱議瑩綽號叫「黑珍珠」，但自從變成美濃媳婦後，綽號幾乎快變成「白蘿蔔西施」，非常積極行銷在地農產品。

副總統坦言，每個來台訪問過的他國國會議員都對台灣念念不忘，除了台灣的人很可愛，就是台灣美食，所以相信在大家共同努力下，對地方產業帶動，讓更多農民不斷提升生活條件，在國際貿易的附加價值有更多發展機會。農業部也提供政策輔助農民轉型，結合旅遊、行銷等讓農業有新的生機。

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邱議瑩說，自2006年美濃區農會辦理第一場拔蘿蔔活動開始，每年不間斷、持續辦理這項拉近城市與土地關係、收穫土地情感的「傳統」，今年已經迎來第19週年。每到秋冬大家都非常關注白玉蘿蔔開拔時間，白玉蘿蔔出土為美濃帶來熱鬧可觀人潮、活絡在地經濟，休閒農業體驗創造美濃地區新台幣10億元以上經濟產值。

農業局說明，美濃白玉蘿蔔生長期只要45天，皮薄細嫩，食用時不用削皮，但必須在少雨多露秋冬種植。美濃白玉蘿蔔產季只在每年11至12月，鮮食期非常短。今年因為多颱風及降雨影響，種植面積較少、產季延後、產量少，價格也較往年略高。（編輯：謝雅竹）1131214

2024美濃白玉蘿蔔好豆季14、15日登場，副總統蕭美琴（中）14日出席，並下田體驗拔蘿蔔，開心向鏡頭秀出拔出的蘿蔔。中央社記者洪學廣攝 113年12月14日