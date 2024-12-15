高雄大樹苦瓜產量風災衝擊僅剩4成 陳其邁：儘早買

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄15日電）高雄大樹區特產「白玉苦瓜」產量受颱風影響剩約4成，市長陳其邁等人今天出席苦瓜節推廣農特產，鼓勵民眾走訪姑山倉庫、大樹鐵橋等景點並購買苦瓜支持在地優質農產品。

「苦甘的滋味－大樹苦瓜節」邁入第4年，這次結合農特產展售、親子同樂活動及周邊舊鐵橋濕地公園、三和瓦窯及佛陀紀念館等景點，打造休閒農業觀光體驗，並提供千份鳳梨苦瓜雞湯供民眾品嚐。市長陳其邁及數名民意代表等人今天出席活動，由陳其邁代表頒發苦瓜評鑑獎項，為活動揭開序幕。

陳其邁以俗語「喝大樹水，沒肥也會水」，稱讚大樹區好山好水造就優質農產品。他指出，大樹區白玉苦瓜苦中帶甜，種植面積約150公頃，今年產量受颱風影響僅剩4成，但品質優良，是難得美味佳品，呼籲民眾儘早購買。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市政府發布新聞稿表示，高雄大樹境內多丘陵坡地，擁有特殊土質與充足日照，結合農業技術和農民辛勤耕耘，栽種出清香味甘的白玉苦瓜。

大樹區農會指出，這次苦瓜節以「珍惜地球水資源」為推廣主軸，結合趣味表演、美味饗宴與教育宣導，並由飯店主廚現場開設「創意苦瓜料理廚藝小教室」，讓參與民眾感受苦瓜美味並學習實用烹飪技巧，將苦甘滋味融入多元料理創作中。（編輯：李淑華）1131215