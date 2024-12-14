嘎呼拉斯山中音樂節 蕭副總統：展現台灣共融

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）副總統蕭美琴今天到六龜區寶來國中參加嘎呼拉斯山中音樂節，蕭副總統說，活動集結10多所學校的師生和社區成員，還有邦交國夥伴在這裡分享最美麗的歌聲，用音樂展現共融。

蕭副總統在高雄市長陳其邁陪同下，到六龜參加第5屆嘎呼拉斯山中音樂節，她肯定多元文化彼此交流、分享最美麗的歌聲，用音樂展現台灣共融的美好。也期盼持續為音樂傳承與文化多元性注入更多源源不絕的力量，讓台灣更好。

蕭副總統表示，嘎呼拉斯在布農族語是唱歌的意思，在原住民族日常生活中，不只是藝術展現，更是文化傳承。山中音樂節有最天然的舞台，尼布恩合唱團、寶來國中合唱團及嘎呼拉斯兒少合唱團於紐西蘭世界合唱比賽中榮獲三金一銀，成為台灣之光。

蕭副總統說，山中音樂節的孩子與胡德夫、桑布伊等音樂家共同用音樂展現多元文化的美麗與驕傲，她並勉勵大家用音樂延續文化，攜手克服挑戰，以歌聲凝聚台灣共榮精神。

陳其邁指出，尼布恩合唱團屢獲國際大獎，是高雄之光，其中許多成員來自桃源、六龜、那瑪夏及茂林，歌聲如天籟，令人動容。他並感謝蕭副總統長期關心原鄉部落發展以及文化與人權上的支持，尤其今年破紀錄來了4個颱風，感謝總統賴清德還有蕭副總統都給予原鄉部落最大的幫忙。

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教育局說明，尼布恩人文教育關懷協會持續推動在地音樂好聲音，也邀請更多人相約共賞這場山中音樂節。此次音樂節除了六龜、桃源、茂林、旗山和田寮區等多所高國中小合唱團，也邀請高雄醫學大學聲樂社、海軍官校海韻合唱團、遠從非洲史瓦帝尼蒞臨的圓通學校學生共襄盛舉。

此外，活動也加入多名金曲歌手昊恩、桑布伊、桑梅絹、許景淳、邱淑蟬、生祥樂隊、胡德夫、陳永淘參加音樂節，與孩子們一同唱出美好的歌聲，留存美好的回憶。（編輯：郭諭儒）1131214