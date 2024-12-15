本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

境外污染物影響潮州空品拉警報 屏東應變14日已啟動

2024/12/15 17:24（12/15 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣受東北季風挾帶境外污染物影響，15日上午屏東潮州地區空氣品質亮紅燈，縣府環保局已於14日啟動空品應變措施，進行大型固定污染源設備稽查。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月15日
台灣受東北季風挾帶境外污染物影響，15日上午屏東潮州地區空氣品質亮紅燈，縣府環保局已於14日啟動空品應變措施，進行大型固定污染源設備稽查。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）受東北季風挾帶境外污染物影響，今天上午屏東潮州地區空氣品質亮紅燈，屏東環保局已於昨天啟動空品應變措施及敏弱族群通報機制，籲民眾做好防護，減少戶外活動。

依環境部空氣品質監測與氣象資料顯示，台灣自昨天起受東北季風挾帶境外污染物影響，中南部地區空氣品質陸續出現惡化情形，今天上午9時，高雄鳳山、林園及屏東潮州地區空氣品質亮紅燈；預期空品惡化，屏東環保局已於昨天提前啟動空品應變措施與敏弱族群通報機制，提醒民眾減少戶外活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府今天發布新聞稿表示，因應空品預測不良情形，昨天提前啟動各項應變措施，包括通報54家大型固定污染源及51家砂石場，要求配合降載減排作業，派員稽查9家工廠、10家砂石場，也針對前30大營建工地加強巡查，要求各自落實裸露地表及出入口灑水作業，以減少揚塵情形；加強餐飲業稽查作業，確認防制設備正常運作並落實維護保養，避免油煙污染產生；以及運用UAV無人機加強空中稽巡，鎖定露天燃燒重點區域進行監控。

環保局表示，為加強敏感族群健康防護，已協同社會處、長照處、教育處及衛生局等單位，針對學校、老人安養院、身心障礙機構、社區關懷據點、兒少安置機構及醫院等發出防護通報，提醒敏弱族群應減少戶外活動時間，並戴口罩做好防護措施。（編輯：陳仁華）1131215

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：