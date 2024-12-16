台南新營文化中心整修 部分場域暫停營運

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市新營文化中心啟用至今已41年，台南市政府12月起展開結構補強工程及整修作業，工期預計民國114年12月完成，施工期間部分空間與場域將配合封閉或暫停營運。

台南市政府文化局指出，位於新營區中正路上的新營文化中心自民國72年啟用至今，這次為期1年的建築物結構補強工程，包含本棟建築外壁防水、公共藝術維護、館舍換窗、室內裝修與結構補強等工事，戶外區域影響範圍包括戶外廣場、綠川廊道、停車場、側門通道及演藝廳門口等區域。

文化局指出，室內場域影響圖書館使用，包含視聽區暫停開放、東南亞書區位置調整、6樓自修室因應工事進行短暫封閉，展覽空間影響為第1畫廊、第3畫廊，將從明年1月起暫停營運，演藝廳大廳也會因應結構工程暫時封閉。

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文化局指出，為顧及民眾服務，工程期間維持部分空間與場域正常營運，因應工程將設置安全標示及災防動線，提醒民眾館舍進出時注意安全，並配合相關防護措施，施工期間可能產生噪音、對空間及服務產生影響，期待工程完工後提供更安全文化場域。

新營文化中心於68年1月依教育部頒佈「建立縣市文化中心計畫」著手籌備，選定新營市區5號公園預定地為建址。70年元旦破土興工，全部工程於72年10月8日落成同時啟用。音樂廳內部設施工程於74年8月12日開工，75年4月19日正式啟用。（編輯：孫承武）1131216