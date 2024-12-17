屏東AI判煙監控巡查 2個月抓28件露天燃燒

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東縣環保局配合環境部，設置「制高點空污AI影像辨識系統」，可監控7公里範圍露天燃燒狀況，從今年10月初至12月中，共查獲28件露天燃燒，已違反空污法裁罰。

環保局今天發布新聞稿指出，屏東四季皆有多樣農特產品出產，因此衍生修剪或收穫產出大量農業廢棄物，部分農民圖一時方便，直接將農業廢棄物以露天燃燒方式處理，影響空氣品質。

因屏東縣位於尾流弱風區，大氣擴散不良，污染物易累積，空氣品質常較其他地區差，又逢每年10月至隔年3月空品不良季節，東北風伴隨境外污染物移入，導致容易發生高污染事件，若再發生露天燃燒，更可能導致空品惡化，嚴重危害民眾健康。

環保局提及，今年配合環境部，於崁頂鄉設置「制高點空污AI影像辨識系統」，可監控方圓7公里範圍內露天燃燒熱點狀況，一旦發現有露天燃燒情形，第一時間發出告警，及時通知鄰近稽巡查人員前往查處，並搭配無人機UAV巡視，有效掌握污染情況。

環保局強調，統計今年10月初至12月中，已查獲28件露天燃燒事件，依空氣污染防制法規定，分別處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰；另外，為讓不法情事無所遁形，未來將持續增設空污AI影像辨識系統。

環保局呼籲，目前是空氣品質不良季節，民眾應做好防護措施，減少戶外活動，如有必要外出，建議全程配戴口罩。（編輯：張雅淨）1131217