中市環保農園開放報名 免費承租5個月實現田耕樂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市環保局在南屯區開辦的「環保農園」即日起到25日受理報名，抽中者可從明年1月15日起免費承租5個月，歡迎市民報名，享受都會田耕樂趣。

為推廣廚餘再利用觀念，台中市環保局今天公布，設於南屯區文山資源回收環境教育園區的「環保農園」，將提供設籍中市的民眾從民國114年1月15日到6月15日免費承租5個月。

有意承租從事耕作的市民，報名時間即日起到25日下午5時止，環保局指出，屆時將公開抽籤，抽出30名正取及10名備取，歡迎有興趣的市民踴躍報名參與。

環保局說明，為推廣台中市廚餘再利用製作的「就是肥」，於103年成立環保農園，迄今已有1212人次報名參與，報名資訊可至台中市政府環境保護局環保農園網站查詢。

參與113年第2期耕種的吳姓農友表示，他一直很嚮往農藝生活，想種植自己喜歡的農作物，從一開始種植葉菜總是會被菜蟲啃食，到近期採收發現菜蟲也吸引天敵過來捕食，形成越來越穩定的生態系，葉菜收成也越來越好。

邱姓農友也分享，在炎熱夏天種菜雖然辛苦，但看著收成滿滿的南瓜、蒲瓜還有長豆，除獲得滿滿成就感，也了解農夫的辛勞。（編輯：張雅淨）1131217