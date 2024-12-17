苦等16年竹市慈祥路延伸開通 議員促配套避堵塞

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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）竹市慈祥路16年來是條無尾路，慈祥路延伸至埔頂路段今天通車，民進黨竹市議員劉崇顯說，鄰近社區車道出入口與新闢道路太近，住戶難找合適時機出入，應讓民眾了解相關配套。

對此，新竹市交通處透過文字資料指出，將依法在社區前方設置標線，維護路口各方向行車安全；慈祥路與埔頂路口號誌時制，已與前後路口號誌設定連鎖；通車初期會派員於上下午尖峰時間觀察車流情形，適時地滾動式調整。

新竹市府今天發布新聞稿表示，慈祥路於民國97年光埔一期自辦市地重劃時施作，但因延伸至埔頂路段非一期重劃範圍，因而未開闢，導致16年來是條無尾路，居民須經由埔頂路6巷繞道而行。

市府指出，慈祥路延伸至埔頂路段案，經與光埔二期重劃會多次協商，克服既有房屋拆除、新舊路面高低差銜接、既有管線遷移等施工困境，今天通車後居民可不用再繞道，也可分散部分車流。

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劉崇顯向中央社記者表示，新開通道路與鄰近社區車道出入口距離過近，造成社區車流無適當時機出入，建議透過行人專用時相或號誌分流等號誌方案，避免讓交通更打結。

他指出，新竹市代理市長邱臣遠曾在議會答詢時允諾先召開說明會後再通車，今天已通車，但至今仍未召開說明會，當地居民仍有諸多疑慮，呼籲市府盡快召開說明會，明確說明施作哪些配套措施。（編輯：戴光育）1131217