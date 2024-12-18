虎尾糖廠進入製糖期 全台僅存五分車穿梭雲林田間

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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）台糖虎尾糖廠今天起展開製糖，預計採收甘蔗原料，產製1.95萬公噸本土二砂糖，全台僅存載運甘蔗的小火車「五分車」運行往返虎尾鎮到東勢鄉間，成為地方季節限定特色景觀。

台糖公司今天舉行113/114年期製糖開工典禮，由台糖公司董事長吳明昌主持，雲林縣長張麗善及日本台灣交流協會代表片山和之等人一同焚香、拋蔗，祈求製糖期開工順利，順利達成本年期生產目標。

吳明昌表示，虎尾糖廠創建迄今已有117年歷史，不僅是全台唯一仍以五分車載運甘蔗，也是唯二尚在運作的甘蔗製糖廠。虎尾糖廠自今天起進入製糖期，至明年3月底結束，預計採收甘蔗原料21.63萬公噸，產製1.95萬公噸的本土二砂糖。

片山和之說，117年前日本所建造的設備仍在運轉，很高興從業人員對於設備珍惜，且當初的日式宿舍逐漸修復中，此外虎尾糖廠1支煙囪在今年4月3日花蓮大地震中造成斷裂，所幸未影響製糖工程，祈禱煙囪修復工作順利。

片山和之指出，台糖公司延續117年前的傳統，以拋甘蔗的方式象徵製糖期開始，他很有榮幸參與，更敬佩台糖除了製糖，也兼具推廣糖業文化及行銷，利用五分車帶動新的觀光資源，多角化經營，期望糖業文化蓬勃發展，也促進台日友好。

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虎尾糖廠說，因計畫性生產，去年耕種面積略有減少、颱風接連侵台，產量較去年減少，觀察受到巴西、印度等國氣候因素減產，還有國際戰爭、甘蔗作為生質原料等因素，國際砂糖銷售量有減少，國際糖價後市看漲，未來將擴大甘蔗種植面積。

虎尾糖廠運作迄今已邁入第117年頭，五分車載運甘蔗不僅是全台僅存，虎尾糖廠也是全台唯二尚在運作的糖廠，另一間是台南善化糖廠。進入製糖季後，虎尾糖廠五分車每天往返虎尾鎮至東勢鄉，當列車行經虎尾段時，將與台灣高鐵交會，成為近年鐵道迷喜愛捕捉的同框畫面。（編輯：李淑華）1131218