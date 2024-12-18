高雄屏東聯手 週末神農市集展售在地農特產

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄市農業局21、22日將在高雄凹子底公園舉辦神農市集，此次與屏東縣政府聯手，邀集屏東小農參與，推出「屏東週」活動，不僅有農產品展售與試吃，還有多場表演與互動遊戲。

高雄市農業局今天表示，此次神農市集匯集豐富的冬季農產品如高麗菜、白蘿蔔、花椰菜等，另外還有六龜區山薑茶、大樹區純正麻油等農特產品展售。

市集還有「神農百味料理秀」活動，邀廚師使用永安區龍膽石斑及燕巢區紅龍果、芭樂，搭配大樹區鳳梨，製成一道精緻料理「龍膽石斑蘸紅龍果糖醋汁」。還有「食農教育推廣」活動，示範製作健康美味的魯凱傳統穀類紅藜飯糰。

此次初登場的「屏東週」，則由屏東縣政府邀集小農帶來屏東當令最新鮮的農產品，從盛產的火龍果到香甜的芭樂，再到濃郁的可可與香醇的咖啡、香檬及檸檬等，還加入屏東的畜牧產品，包括黑豬肉與羊奶製品。

除了展售與試吃，活動現場還有舞台表演與互動遊戲，有機會獲得屏東特色小禮品。此外，消費者消費滿額還可集點，有機會兌換限量紀念品。

高雄市農業局今天透過新聞稿表示，神農市集每月匯集來自雲嘉南高屏近百個優選小農共同展售推廣，成為都會區市民與小農的互動平台。神農市集這個月將於21、22日下午3時到晚間9時在凹子底森林公園舉行。（編輯：張雅淨）1131218