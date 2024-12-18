台東海端擬建防災型微電網 打造綠能部落

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東海端鄉幾個部落位於南橫山區，常因颱風停電，台東縣政府、台電公司和農水署計畫設置小水力發電和屋頂型太陽光電，打造防災型微電網，讓深山部落自給發電。

台東縣政府財政及經濟發展處近日積極和台電公司、農田水利署相關單位研商建置偏鄉地區防災型微電網執行期程。

台東縣長饒慶鈴今天透過新聞稿表示，長期海端鄉南橫公路沿線部落因災害造成道路中斷無法及時進入搶修，導致偏鄉部落形成孤島，所以縣政府積極與台電、農水署及地方溝通，期望不只是透過小水力發電結合儲能設施，屋頂型太陽光電也能成為防災型微電網的穩定供電來源，藉由最大化利用地方資源，打造自主供電系統，強化偏鄉供電穩定性。

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她說，海端鄉長胡金至、台電公司及農田水利署皆對建置防災型微電網表示贊同與支持，未來將由鄉公所規劃小水力發電與屋頂型太陽光電建置案，有關儲能設施將由台電公司評估捐贈或民間企業透過ESG方式捐贈，逐步完成共同打造防災型微電網的願景。

財政及經濟發展處表示，台東縣利用各區域特性因地制宜推動適宜台東的再生能源，而微電網結合創能與儲能技術，具備供電穩定和應變極端氣候災害等優點，期待透過防災型微電網設置應用，以創新科技結合再生能源，讓偏鄉不斷電，打造100%綠電部落。（編輯：謝雅竹）1131218