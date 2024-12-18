加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東海端擬建防災型微電網 打造綠能部落

2024/12/18 16:02（12/18 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣政府、台電公司和農水署計畫在台東縣海端鄉設置小型水力和屋頂型太陽能發電，幫助偏鄉深山部落自給發電。圖為利用關山圳設置的小型水力發電廠。中央社記者盧太城台東攝 113年12月18日
台東縣政府、台電公司和農水署計畫在台東縣海端鄉設置小型水力和屋頂型太陽能發電，幫助偏鄉深山部落自給發電。圖為利用關山圳設置的小型水力發電廠。中央社記者盧太城台東攝 113年12月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東海端鄉幾個部落位於南橫山區，常因颱風停電，台東縣政府、台電公司和農水署計畫設置小水力發電和屋頂型太陽光電，打造防災型微電網，讓深山部落自給發電。

台東縣政府財政及經濟發展處近日積極和台電公司、農田水利署相關單位研商建置偏鄉地區防災型微電網執行期程。

台東縣長饒慶鈴今天透過新聞稿表示，長期海端鄉南橫公路沿線部落因災害造成道路中斷無法及時進入搶修，導致偏鄉部落形成孤島，所以縣政府積極與台電、農水署及地方溝通，期望不只是透過小水力發電結合儲能設施，屋頂型太陽光電也能成為防災型微電網的穩定供電來源，藉由最大化利用地方資源，打造自主供電系統，強化偏鄉供電穩定性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她說，海端鄉長胡金至、台電公司及農田水利署皆對建置防災型微電網表示贊同與支持，未來將由鄉公所規劃小水力發電與屋頂型太陽光電建置案，有關儲能設施將由台電公司評估捐贈或民間企業透過ESG方式捐贈，逐步完成共同打造防災型微電網的願景。

財政及經濟發展處表示，台東縣利用各區域特性因地制宜推動適宜台東的再生能源，而微電網結合創能與儲能技術，具備供電穩定和應變極端氣候災害等優點，期待透過防災型微電網設置應用，以創新科技結合再生能源，讓偏鄉不斷電，打造100%綠電部落。（編輯：謝雅竹）1131218

饒慶鈴
部落居民安全回家路 台東愛國蒲聯外替代道路通車台東辦智慧機器人競賽 培育科技新星
胡金至
1945年三叉山事件罹難者遺族 盼先人英靈早歸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：