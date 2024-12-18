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大南方柔性司法專班 高雄空大遠距教學惠及澎湖離島

2024/12/18 17:55（12/18 19:16 更新）
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高雄市立空中大學與澎湖地檢署18日簽訂「大南方柔性司法專班」合作備忘錄，現場還舉辦澎湖地檢署暨高雄市立空中大學柔性司法專班業務座談會，與會來賓合影留念。（澎湖地檢署提供）中央社 113年12月18日
高雄市立空中大學與澎湖地檢署18日簽訂「大南方柔性司法專班」合作備忘錄，現場還舉辦澎湖地檢署暨高雄市立空中大學柔性司法專班業務座談會，與會來賓合影留念。（澎湖地檢署提供）中央社 113年12月18日
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（中央社澎湖縣18日電）高雄市立空中大學與澎湖地檢署今天簽訂「大南方柔性司法專班」合作備忘錄，未來透過遠距數位教學，讓更生人等有機會接受高品質教育，改善生活技能與社會適應能力。

「大南方柔性司法專班」合作備忘錄，今天在澎湖地檢署，由高雄市立空中大學校長陳月端與澎湖地檢署檢察長陳佳秀2人完成簽署，現場還舉辦「澎湖地檢署暨高雄市立空中大學柔性司法專班業務座談會」。

陳月端表示，高雄空大今年11月間與高雄高分檢、台南高分檢以及獄政管理、毒防機關等共15個單位簽署了合作備忘錄（MOU），共同創建「大南方柔性司法專班」；今天再拜會離島的澎湖地檢署後，雙方達成共識，簽訂合作備忘錄，協助推動柔性司法專班教育計畫。

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陳佳秀表示，「大南方柔性司法專班」合作計畫，契合「柔性司法」核心理念，為受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者與馨生人及其家屬，尤其離島地區，資源匱乏，使得這些弱勢群體更難獲得應有支持與幫助；因此，透過遠距教學模式，能打破地域與時間上限制，讓來自偏遠地區最需幫助的更生人、馨生人及其家屬能獲得寶貴教育機會，有助重建生活、重返社會，並為整體社會的和諧與穩定貢獻力量。

陳月端表示，「大南方柔性司法專班」將採取遠距數位教學模式，以突破地理限制，並採專班分流方式，提升教育效益，有效幫助更生人等群體人員接受高品質教育，從而改善生活技能、心理狀態，以及社會適應能力。（編輯：陳仁華）1131218

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陳佳秀
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