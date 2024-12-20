醫師李晟令接生第1000名寶寶 台東馬偕贈金手鍊

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）婦產科醫師李晟令在台東馬偕醫院服務4年半，今天接生第1000個寶寶，醫院特別贈送幸運兒金手鍊。李晟令則表示，會為台東這塊土地繼續努力，迎接第2000、3000名寶寶。

台東馬偕醫院今天發布新聞稿表示，對婦產科醫師而言，迎接更多新生命是畢生最大的成就。台東馬偕婦產科李晟令醫師，自2020年來到台東後至今4年半，今天為陳姓產婦接生，也是李晟令接生的第1000名寶寶。

台東馬偕醫院指出，1000名寶寶雖然只是個數字，但背後卻是醫師以專業用了多少晨昏，犧牲多少睡眠換來的。為慶祝第1000名寶寶的誕生，特別由副院長徐光南致贈金手鍊給寶寶。陳姓產婦說，寶寶幸運成為第1000名，她感覺非常榮耀。

為恭賀李晟令，台東縣議會議長吳秀華也特別贈送「生生不息」字樣的紅榜。

李晟令透過訊息表示，這是他從醫生涯的里程碑，每名接生的產婦都是伴隨他成長的夥伴，最快樂的時候是，當媽媽們當懷了第二胎時，願意回來找他產檢。李晟令也親自為自己的妻子接生了2名小孩。他說，這是他們全家與台東的緣分，都成為名副其實的台東人。

讓李晟令最難忘的，是來台東遊玩卻不幸早產的產婦，當時產程非常迅速，產婦到醫院後很快就推進接生室，寶寶出生時才500公克，為避免失溫，李晟令將不到一個手掌大的寶寶一直捧在手上，直到兒科醫師接手，也慶幸這名寶寶非常堅強，順利長大出院，成為他來台東接生體重最輕且存活下來的寶寶。

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另一件事在2022年COVID-19疫情嚴峻時，李晟令為確診的產婦接生，當時接生室未有負壓隔離設備，只好在急診負壓室，身著隔離衣及面罩，如臨大敵接生，所幸一切順利，也成了難忘的經驗。

李晟令表示，1000名寶寶是個里程碑，他的父親李裕祥也是婦產科醫師，從醫40年來接生超過1萬9000多名。他期許能學習父親的精神，在台東這塊土地上繼續努力，迎接2000，甚至第3000名寶寶。（編輯：郭諭儒）1131220