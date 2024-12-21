東湖市場攤販遭疑賣爛水果 北市府稽查、業者稱誤拿

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（中央社記者劉建邦台北21日電）北市法務局今天表示，有人檢舉東湖市場某水果攤涉賣過期且腐壞的水果，稽查後業者回應是誤拿外觀些微較差的水果，已退費及向消費者道歉，市府要求業者勿販售明顯瑕疵的水果。

台北市法務局透過訊息指出，有民眾檢舉內湖區某水果攤涉嫌販售過期腐敗蘋果，今天會同市場處、衛生局、環保局、法務局消保官無預警至水果攤稽查。

法務局表示，民眾陳情指東湖市場某水果攤，水果裝盤陳列是以盤計價，當時購買時是以裝袋方式，但返家後發現整袋幾乎是腐爛水果，懷疑遭店家以調包等不明手法欺瞞。

消保官說，經聯合稽查後業者提到消費者當天是買正常蘋果，因現場有好幾個袋子，才會誤拿一袋品質欠佳的蘋果給消費者，民眾事後反映時，已退費並道歉。

法務局指出，已要求業者針對外型較差的水果與正常水果的陳列應作明顯區隔，不要販售已有重大明顯瑕疵的水果，避免衍生消費爭議。

此外，衛生局對於現場陳列水果使用保麗龍不乾淨的情形，已開立限改單要求業者限期改善；台北市政府會針對有爭議的攤販不定期稽查，以維護消費者權益。（編輯：李錫璋）1131221