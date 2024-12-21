承億亞灣藝術節開幕 高雄港旅運中心裝置氣球超吸睛

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄港灣這禮拜除有韓國影集「魷魚遊戲」宣傳活動，承億酒店「承億亞灣藝術節」也在高雄港旅運中心設置小女孩「Moi」的氣球裝置，「Moi」作勢攀爬的可愛造型也擄獲人心。

「承億亞灣藝術節」今年規劃雙展區，第1展區延續傳統，在酒店14、15樓規劃「第3屆亞洲插畫藝術博覽會」，將飯店客房規劃成40個藝術展間，有百名參展單位、藝術家參與，並有數10名韓國藝術家參展進駐。

第2展區選在高雄港旅運中心，特展「藝術大入港：漫波」即日起至明年2月2日展出，展覽藝術家飯川雄大、程仁珮、MAKOTO、迷母豐盛、寧芮潔、近藤悟等，以「漫波」為題創作。

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其中最吸睛的作品之一是藝術家寧芮潔創作的「Moi」氣球裝置，攀爬在高雄港旅運中心外牆，承億酒店表示，這個藝術裝置形成與「魷魚遊戲」英熙娃娃互相呼應對看的有趣畫面，萌翻高雄。

「亞洲插畫藝術博覽會」今年邁入第3屆，過去2屆共計有220名藝術家、藝術單位參展，平均吸引超過千人觀展。今年擴大舉辦將展區延伸到「海上國門」高雄港旅運中心。（編輯：龍柏安）1131221