惠蓀林場耶誕點燈 希望之樹閃耀至2025年3月

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）惠蓀林場舉辦耶誕點燈，今年以「送上來自山林的祝福」為主題，主燈「希望圍繞」以禮物盒為概念，剪紙設計蛇身融入原民及植物元素，感恩大自然帶給人們的禮物，將閃耀到明年3月。

中興大學今天告訴中央社記者，惠蓀林場連續16年舉辦耶誕點燈，今年以「送上來自山林的祝福」為主題，在泰雅族部落「清流兒童詩唱班」及「眉原教會」的詩歌祈福中，中興大學校長詹富智帶領來賓們共同點燃營火，點亮高達12公尺的耶誕樹燈飾。

今年以「送上來自山林的祝福」為主題，規劃以生肖蛇年為意象的3大主題燈區，主燈「希望圍繞」以禮物盒為概念，蛇身透過剪紙設計融入原民及植物元素，感恩大自然帶給人們的禮物。

副燈區為「山的守護者」，以曾現蹤惠蓀林場的穿山甲、台灣獼猴、以及台灣藍鵲為意象，藏身在香杉群中，早上森林就像人們與動物們的美好場域，動物們在夜晚化身山林的守護者，維持著自然的平衡。

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通往希望之樹的小徑則規劃為「點亮櫻之路」，櫻花樹披上暖白外衣，將來自山林的祝福化作點點燈光。「蛇年運勢籤筒」大型籤筒以蛇字入籤詩，讓遊客抽出自己的專屬運勢，而「許願布條」則運用環保布料製作，寫下新願望並綁上許願樹。

詹富智表示，惠蓀林場舉辦希望之樹點燈，期在寒冬中為大家帶來溫暖，也為新的一年帶來嶄新希望。希望之樹每晚5時30分至9時30分點燈，展期至2025年3月。（編輯：謝雅竹）1131222