加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明年起旅宿業不得主動提供一次性備品 違者最高罰6000元
首頁 / 地方

惠蓀林場耶誕點燈 希望之樹閃耀至2025年3月

2024/12/22 11:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中22日電）惠蓀林場舉辦耶誕點燈，今年以「送上來自山林的祝福」為主題，主燈「希望圍繞」以禮物盒為概念，剪紙設計蛇身融入原民及植物元素，感恩大自然帶給人們的禮物，將閃耀到明年3月。

中興大學今天告訴中央社記者，惠蓀林場連續16年舉辦耶誕點燈，今年以「送上來自山林的祝福」為主題，在泰雅族部落「清流兒童詩唱班」及「眉原教會」的詩歌祈福中，中興大學校長詹富智帶領來賓們共同點燃營火，點亮高達12公尺的耶誕樹燈飾。

今年以「送上來自山林的祝福」為主題，規劃以生肖蛇年為意象的3大主題燈區，主燈「希望圍繞」以禮物盒為概念，蛇身透過剪紙設計融入原民及植物元素，感恩大自然帶給人們的禮物。

副燈區為「山的守護者」，以曾現蹤惠蓀林場的穿山甲、台灣獼猴、以及台灣藍鵲為意象，藏身在香杉群中，早上森林就像人們與動物們的美好場域，動物們在夜晚化身山林的守護者，維持著自然的平衡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

通往希望之樹的小徑則規劃為「點亮櫻之路」，櫻花樹披上暖白外衣，將來自山林的祝福化作點點燈光。「蛇年運勢籤筒」大型籤筒以蛇字入籤詩，讓遊客抽出自己的專屬運勢，而「許願布條」則運用環保布料製作，寫下新願望並綁上許願樹。

詹富智表示，惠蓀林場舉辦希望之樹點燈，期在寒冬中為大家帶來溫暖，也為新的一年帶來嶄新希望。希望之樹每晚5時30分至9時30分點燈，展期至2025年3月。（編輯：謝雅竹）1131222

詹富智
地方創生論壇南投登場 盼創新思維帶動地方發展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：