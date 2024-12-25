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高雄車站首度公開秘密空間 揭「9又3/4月台」面紗

2024/12/25 15:40（12/25 16:06 更新）
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台鐵高雄車站施工20年即將完工，交通部鐵道局25日首度公開台鐵高雄車站祕密空間。車站「中央下沉式廣場」近完工，不少民眾經過時都會抬頭欣賞不規則橢圓天花板設計，廣場已成拍照打卡景點。中央社記者林巧璉攝 113年12月25日
台鐵高雄車站施工20年即將完工，交通部鐵道局25日首度公開台鐵高雄車站祕密空間。車站「中央下沉式廣場」近完工，不少民眾經過時都會抬頭欣賞不規則橢圓天花板設計，廣場已成拍照打卡景點。中央社記者林巧璉攝 113年12月25日
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（中央社記者林巧璉高雄25日電）交通部鐵道局今天首度公開台鐵高雄車站秘密空間，包括平常民眾無法進入的冰水主機機房、超大型風機、中央監控室等機房秘境；最後由第2月台末端進入「9又3/4月台」。

鐵道局今天邀請媒體搶先開箱車站秘密空間，車站「中央下沉式圓型廣場」已近完工，近日不少民眾經過時都會抬頭欣賞整面不規則橢圓天花板設計，廣場已成拍照打卡景點。今早媒體由廣場側邊通道進入，揭開車站秘密空間。

進入車站各式機房空間前，部分區域仍在施工中，隨處可見施工人員與時間賽跑進行工程收尾，途中行經的停車場已標出，預計農曆年前啟用。大批媒體隨鐵道局人員進入中央監控室、通風機房、冰水主機機房、2月台行車室等空間。

鐵道局南部工程分局簡任正工程司謝明勳帶著媒體來到第一站「隧道通風口」，他說，這裡是秘境中的秘境，「那麼多門只有這兩扇門噴上非經許可不得進入的紅漆」，裡面放的是隧道通風機的風扇，風扇如飛機引擎一樣大，啟動時風速非常強，一不小心人可能還會被捲入。

謝明勳說，隧道通風機是由義大利進口，啟動時風壓非常強，外面設有防護網是為了保護人員安全，不要被吸入。媒體參訪時碰巧遇到風扇測試，巨大聲響驚人。

高雄車站28日將舉辦「飛越車頭、圓夢啟程」高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮，交通部長陳世凱等將出席。當天下午起鐵道局也會展開一連2天，共8場次的車站秘密空間導覽。

鐵道局南部工程分局工程司徐接興說明，車站前後各有2台隧道風機，主要是做通抽風，只要偵測煙霧濃度太高會自動啟動，爭取更多逃生的時間。

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導覽行程陸續參觀中央監控室、通風機房、冰水主機機房等，中央監控室可看到高雄至鳳山站間的各車站監控系統；一走進冰水主機機房，低溫撲面而來。鐵道局工程司葉名揚說，機房內共有4台冰水主機，用來供應車站內所有空調系統。

行程最後來到眾所期待的「9又3/4月台」，眾人沿著第2月台走到末端後印入眼簾的是緊急逃生門，工程人員打開門讓媒體依序上樓，期間警鈴大響，眾人隨逃生梯上樓立即通往車站戶外區。台鐵高雄站長黃登瑞說，「這就是神秘道，一般遊客不可能走來這邊，這個是有專用的用途，如果發生緊急狀況的時候，旅客在做疏散的時候才會使用到這裡。」（編輯：謝雅竹）1131225

交通部鐵道局25日首度公開台鐵高雄車站秘密空間，鐵道局南部工程分局簡任正工程司謝明勳（圖）解釋，中央監控室可看到高雄至鳳山站間的各車站監控系統。中央社記者林巧璉攝 113年12月25日
交通部鐵道局25日首度公開台鐵高雄車站秘密空間，鐵道局南部工程分局簡任正工程司謝明勳（圖）解釋，中央監控室可看到高雄至鳳山站間的各車站監控系統。中央社記者林巧璉攝 113年12月25日
交通部鐵道局25日首度公開台鐵高雄車站秘密空間，其中冰水主機機房內有4台冰水主機，用來供應整車站內所有空調系統。中央社記者林巧璉攝 113年12月25日
交通部鐵道局25日首度公開台鐵高雄車站秘密空間，其中冰水主機機房內有4台冰水主機，用來供應整車站內所有空調系統。中央社記者林巧璉攝 113年12月25日
交通部鐵道局25日首度公開台鐵高雄車站秘密空間，其中隧道風機機房，主要是做通抽風，只要偵測煙霧濃度太高會自動啟動，爭取更多逃生的時間。中央社記者林巧璉攝 113年12月25日
交通部鐵道局25日首度公開台鐵高雄車站秘密空間，其中隧道風機機房，主要是做通抽風，只要偵測煙霧濃度太高會自動啟動，爭取更多逃生的時間。中央社記者林巧璉攝 113年12月25日
交通部鐵道局25日首度公開台鐵高雄車站秘密空間，從第2月台走到最末端後可進入「9又3/4月台」逃生門，沿著逃生梯可直接快速抵達高雄車站戶外空間。中央社記者林巧璉攝 113年12月25日
交通部鐵道局25日首度公開台鐵高雄車站秘密空間，從第2月台走到最末端後可進入「9又3/4月台」逃生門，沿著逃生梯可直接快速抵達高雄車站戶外空間。中央社記者林巧璉攝 113年12月25日
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