台中企業耶誕送暖 后里9校逾百學子獲獎助金

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）今天是耶誕節，台中在地企業日寶建設啟動「品德優異獎助學金」計畫，在后里國中舉行頒獎典禮，后里地區9所學校共101名學生獲得獎助學金，希望讓學子努力向學、翻轉人生。

日寶建設指出，公司董事長郭國輝自2019年起啟動「品德優異獎助學金五年計劃」，希望透過獎助學金帶動善的循環，也鼓勵學子努力向學。

「品德優異獎助學金」頒獎典禮今天上午在后里國中舉辦，位於台中市后里地區的后綜高中、啟明學校、后里國中及6所小學共101名學生獲獎，每人獲頒新台幣2000元獎學金。

會中，郭國輝表示，身為在地企業，希望為地方盡一份心力。感恩是學習的起點，服務是回饋的實踐，包容是社會和諧的基礎，期許讓學子能落實感恩、學習、服務、包容等4大價值，「品德優異獎助學金計畫」將再延續5年。

日寶建設副總陳暉閔指出，未來也將持續深耕地方，善盡企業社會責任。

后里國中校長賴勝豐表示，感謝日寶建設連續5年的獎助學金計畫，鼓勵學子體現品德的重要性。計畫能再延續5年，相信能讓善的循環得以延續。（編輯：戴光育）1131225