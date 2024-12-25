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新北茶農蔡旭志智慧管理 獲34屆全國模範農民

2024/12/25 17:56（12/25 18:41 更新）
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新北市汐止區茶農蔡旭志（圖）經營有機茶園，將傳統經驗融合智慧科技，採取科技智慧化環境管理系統等，日前獲選為農業部第34屆全國模範農民。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月25日
新北市汐止區茶農蔡旭志（圖）經營有機茶園，將傳統經驗融合智慧科技，採取科技智慧化環境管理系統等，日前獲選為農業部第34屆全國模範農民。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月25日
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）茶農蔡旭志於新北汐止經營茶園及製茶廠獲有機驗證；建置微型氣象站及土壤感測器，蒐集日照、氣溫、水量、土壤等數據以便管理，榮獲第34屆全國模範農民，今天在市府分享榮耀。

茶農蔡旭志日前獲選為農業部第34屆全國模範農民，在市政會議中分享榮耀；市長侯友宜讚賞他傑出成果，並感謝其展現新北農業競爭力。

蔡旭志表示，他是汐止區第4代茶農，不僅延續父親製茶技術，並研發茶葉加工品，獲得農業局輔導升級產品包裝，並建置智慧化設備，將傳統經驗融合智慧科技自動化澆灌，生產出高品質好茶。

蔡旭志說，為有效經營茶園，在茶園建置微型氣象站及土壤感測器等環境監測工具，蒐集日照、氣溫、水量、土壤等數據，藉以分析出最適合茶樹生長條件；同時建立一套即時管理標準，幫助判斷耕種、灌溉、施肥及採收最佳時機。

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他舉例，夏天豔陽高照，茶園溫度過高，透過系統警示就可掌握生產期間高溫日數，並在晚上增加灌溉次數，以降低土壤溫度。去年，受邀至菲律賓參加國際有機農業聯盟亞洲分會（IFOAM Asia），分享智慧農業系統應用方式及成果。

農業局說，蔡旭志獲選為農業部第34屆全國模範農民，是全台12名模範農民，北部地區農糧組唯一當選者。為落實社會責任，更連續5年製作愛心便當，送給鄰近地區教會弱勢學童，享用在地美食。（編輯：方沛清）1131225

新北市農業局25日表示，汐止茶農蔡旭志（左）科學化管理所經營的有機茶園，日前獲選農業部第34屆全國模範農民，是全台12名模範農民中，北部地區農糧組唯一當選者。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月25日
新北市農業局25日表示，汐止茶農蔡旭志（左）科學化管理所經營的有機茶園，日前獲選農業部第34屆全國模範農民，是全台12名模範農民中，北部地區農糧組唯一當選者。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月25日
新北市農業局輔導汐止茶農蔡旭志（圖）以智慧科技管理有機茶園，透過數據蒐集，分析出最適合茶樹生長的條件等，蔡旭志日前也獲選為農業部第34屆全國模範農民。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月25日
新北市農業局輔導汐止茶農蔡旭志（圖）以智慧科技管理有機茶園，透過數據蒐集，分析出最適合茶樹生長的條件等，蔡旭志日前也獲選為農業部第34屆全國模範農民。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月25日
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