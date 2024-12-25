北市：樂生助養奏效 六都出生人數唯一正成長

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市民政局表示，今年跨局處共推好孕專車、生育獎勵金等樂生助養政策，今年1至11月出生人數比去年同期成長7%，6都唯一出生數正成長，預估113年婦女總生育率將高於1。

民政局表示，今年是龍年，但依日前內政部發布的統計數據，113年累計至11月的全國出生數為12萬2360人，較112年同期累計12萬3992人低，生肖的影響力並未如從前大，但北市是六都中唯一出生數正成長，主要還是和各項福利措施的誘因相關。

北市民政局今天發布新聞稿表示，今年與社會局、教育局等局處共同推動樂生助養政策，延續生育獎勵金加倍送、好孕專車乘車金補助、友善托育補助加碼、私幼學費補助加碼等措施。

新聞稿指出，統計北市113年1至11月出生人數為1萬5539人，較去年同期（112年1至11月）出生人數1萬4516人成長7%，且是6都中唯一出生人數正成長，推估113年婦女總生育率將高於1。

蔣萬安今天視察文山親子館時也表示，現在北市12行政區加上旗艦型，共有13個親子館，且許多市民都很滿意、使用人次來到新高；臨時托育據點也從他上任前的4處到今年有21處。

蔣萬安說，值得一提的是男性照顧者使用親子館的人次也來到了新高，從2022年只有6萬，今年已經來到了20萬人次；而從提高生育獎勵、好孕專車等，讓北市生育率今年突破1非常不容易。

蔣萬安表示，會持續努力讓年輕人願意生、敢生、養得起，有親子館可用、臨時托育讓父母喘息、好孕專車讓孕婦安心等，接下來也有幸福宅讓有6歲以下孩子的小家庭入住。

民政局說，113年更積極擴大辦理各項「助婚」活動，包含辦理情感關係工作坊及多場特色主題聯誼，民政局及各區公所參加人數共計2940人，配對率53%。（編輯：蕭博文）1131225