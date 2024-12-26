雲林地層下陷面積減 中科虎尾園區年陷7公分最嚴重

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）據經濟部水利署監測資料，雲林今年地層下陷面積226.4平方公里，較去年減少，其中中科虎尾園區年下陷7公分，最為嚴重；經分析，園區今年陸續新建廠房，加上周邊農田抽取地下水，園區內荷重比例增加所致。

雲林縣水利處長許宏博今天表示，依據雲林地區下陷監測成果，雲林縣今年顯著下陷範圍226.4平方公里，相較去年247.7平方公里減少，主要分布於虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、大埤鄉、褒忠鄉、北港鎮、崙背鄉等，沿海鄉鎮則無顯著下陷情勢。

許宏博指出，初步探討地層下陷成因主要為，雲林顯著下陷範圍內產業變化不大，地下水抽水井以灌溉水井居多。

去年最大年下陷速率位於元長鄉，達6.2公分，今年持平；今年最大下陷樁點位於中科虎尾園區內，年下陷7公分，鄰近有農田灌溉用水以及廠房新建案，研判是因地下水抽用，加上荷重影響，造成局部區域有較大下陷量。

另外，113年降雨介於111及112年之間，相較112年僅略高134毫米，使水位洩降減少而下陷面積微幅減少。

許宏博說，地層下陷情勢與地下水使用具有高度關聯性，在農業生產中，農田灌溉對地下水依賴程度較高，在地表水供應不足時，農民往往依賴抽取地下水以維持生計；因此，除增加地面水資源供應外，如何有效推動、輔導產業節水，亦為地層下陷防治重點工作之一。

農業處長魏勝德指出，去年一期稻作面積下降，農民轉旱作面積增加至2400公頃，將會持續推動，針對高鐵沿線轉作者，加碼給予獎勵，提高到每公頃新台幣5萬元，提高農民意願。

雲林縣長張麗善認為，不只地方與中央攜手合作，也期盼縣民持續支持及配合，共同達成地層下陷防治目標。（編輯：陳仁華）1131226