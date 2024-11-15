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颱風天兔逼近 張麗善視察水利工程整備

2024/11/15 15:54（11/15 16:16 更新）
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颱風天兔逼近，雲林縣長張麗善（前右2）15日勘查台西鄉海口大排放水路及水閘門改善應急工程，並指示相關部門加強整備，嚴防颱風帶來的豪大雨釀災。中央社記者姜宜菁攝 113年11月15日
颱風天兔逼近，雲林縣長張麗善（前右2）15日勘查台西鄉海口大排放水路及水閘門改善應急工程，並指示相關部門加強整備，嚴防颱風帶來的豪大雨釀災。中央社記者姜宜菁攝 113年11月15日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）颱風天兔逼近，雲林縣長張麗善今天中午到台西鄉海口大排及水閘門工程勘查，以防範施作中的工程有安全破口，並指示相關部門加強整備，嚴防颱風帶來的豪大雨釀災。

張麗善今天在雲林縣水利處長許宏博、無黨籍雲林縣議員吳蕙蘭等人陪同下，到台西鄉海口大排及水閘門工程勘查。

許宏博說，台西鄉海口大排放水路及水閘門改善應急工程目前施工進度已達10.41%，整體工程原本預計明年農曆年前完工，廠商承諾盡力趕工在今年底完成。面對颱風天兔來襲，已加強工區安全戒備及水門的機動管制，做好防颱工作，降低災損。

張麗善表示，颱風逼近，為確保民眾安全，縣府積極展開防汛應對措施，對於各抽水站設備試運轉，並提前進行滯洪池、前池等防洪設施的預抽工作，降低呆水位，增加滯洪空間。

同時，針對縣轄區域排水瓶頸段，進場清疏以維護排洪功能。配合潮汐開啟防潮閘門以重力排水，清理閘門外淤泥，並將水位控制到低水位，以增加洪峰準備時間。

因應颱風來襲，雲林縣轄管382台移動式抽水機已完成預檢作業，依照各公所提報的地點及易淹水地區視狀況預布，總計共191處，以提升各區域排洪調節能力。（編輯：郭諭儒）1131115

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