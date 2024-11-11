北港新庇護島變騎士摔車島 張麗善：縮島增機車道

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）雲林縣北港鎮民主路與台19線路口新增庇護島，副議長蔡咏鍀直指工法有錯，已造成許多騎士受傷，縣長張麗善今天現勘，要求增加機車道，縮減庇護島面積，確保用路人安全。

為降低民主路與台19線路口車禍事故，北港鎮公所向中央爭取經費，在路口新增實體槽化島並拓寬既有人行道島頭，降低車輛轉彎速度，明確指引行駛方向；此外，與雲林縣北港糖廠市地重劃工程道路線形整合，使民主路與計畫道路順接。

蔡咏鍀說，民主路與台19線路口鄰近北港朝天宮，往來大型車輛多，但施工單位卻將原本4線道改為2線道，機車必須與汽車爭道外，大型車輛轉彎幅度大，相對其他用路人也危險，要求相關單位重新檢討。

張麗善表示，北港鎮公所配合中央，針對人本交通安全進行危險路口改善，縣府與民意代表接獲許多民眾陳情指稱此路口改善工程有問題，因此今天安排會勘。

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配合文仁路的打開，也不要汽機車爭道，所有道路改善設施是為了保護用路人安全，但當無法保護民眾時，工程須進行改善，決議恢復機車道，庇護島面積縮小，增加交通流量空間。

由於此庇護島已造成多人機車騎士受傷，經過地方多次反映後，施工單位已在現場畫設黃黑標線及設置反光導標，加強夜間警示，後續將加裝防護欄、附掛禁止汽機車進入庇護島牌面及增加斜坡上阻擋車行設施。（編輯：陳仁華）1131111