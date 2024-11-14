雲林幣APP升級更順暢 擴大平台使用範圍及豐富性

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣府3年前推出「雲林幣扭一下」數位縣民平台APP，藉由獎勵機制打造府、商、民友好互動，今年介面、功能、支付等全面升級，新系統今天上線，盼帶給大眾更加順暢及智慧使用體驗。

雲林縣政府計劃處今天舉行雲林幣扭一下2.0－上線記者會，縣長張麗善、數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍、悠遊卡公司董事長林志盈等人出席；會後張麗善與黃雅萍使用新系統購物，2人直誇升級後操作更流暢。

張麗善說，縣府3年前推出「雲林幣扭一下」數位縣民平台APP，藉由獎勵機制打造府、商、民友好互動，民眾透過參與縣府活動獲取雲林幣並至在地店家折抵消費；店家則能將收到的雲林幣兌現、增加營收來源，至今已累積近9萬名會員及遍布雲林縣20個鄉鎮市店家共同參與，廣受大眾好評。

張麗善指出，縣府正與悠遊卡公司規劃以先消費後回饋的創新做法，運用在社會福利、公共自行車回饋等不同面向的全新合作機制，打造更加多元、包容的雲林幣。

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計畫處長李明岳表示，「雲林幣扭一下」APP 2.0版本，除保留原有數位圖書證、租借循環杯、健康步道等人氣功能，新增健康計步、停車繳費、看影片、小遊戲等項目，擴大平台使用範圍及豐富性。

此外，系統「介面」部分，改以簡約風設計並凸顯重點功能，強化使用者視覺及操作體驗；「支付」部分，原先僅能使用雲林幣折抵消費，差額還要再以現金來補齊，現在則整合多元支付服務，只要特約店家開通服務，民眾就能使用信用卡、行動支付工具，讓消費流程更加順暢，同時實現地方數位轉型願景。（編輯：陳仁華）1131114