台南教師選年度代表字「累」 教育局：給予最大支持

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市教育產業工會與台南市教師會今天公布會員票選年度代表字「累」，呼籲主管機關多聆聽教師心聲，台南市教育局指出，會持續擔任教育夥伴後盾，在各方面給予最大支持。

台南市教育產業工會與台南市教師會舉辦「年度台南教育代表字」票選活動，邀請近千名教師會員票選，並彙整重要年度教育新聞，反映基層教師心聲與教育狀況，今天召開記者會公布結果，從「忙」、「盼」、「師」、「累」、「創」、「驚」等6字中選出「累」為年度代表字。

台南市教育產業工會與台南市教師會理事長陳葦芸表示，從年度新聞中可見教育政策的「創」，造成基層教師們的「忙」與「驚」，加上身為「師」的責任自許，殷殷期「盼」教育環境改善，因此感覺「累」，教師不僅反映身心靈困乏，更感受心有餘而力不足的疲累感。

陳葦芸說，工會肯定台南市長黃偉哲上任以來，逐年提升教師福利，但期許教育政策的擬定與推動，應多聽基層教師的聲音，如「班班喝鮮乳」政策，未顧及教學現場所要面臨諸多狀況，進而嚴重影響師生作息與教學活動，減少不需要的行政作業，推動親師生三贏共好教育環境。

台南市政府教育局透過新聞稿回應指出，面對日新月異現代社會，追上緊湊社會脈動，提升下一代孩子競爭力，需要所有教育夥伴齊心努力，凝聚對孩子的愛與關懷，讓每個孩子受到公平合理對待為最大共識，教育局會持續擔任教育夥伴後盾，在各方面給予最大支持。

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教育局指出，針對教產工會各項訴求及對各議題反映意見，教育局都持續滾動修正並溝通說明，強調教育是以學生為中心、以學習為焦點，只要是為了學生好，所有教育人員都應持續檢討精進，共創更好教育環境。

教育局指出，目前教育局推動各項提升學生學力品質措施、實施具預防性功能生活問卷、提升學童健康班班鮮乳等，目的皆是以關懷「孩子」為出發點，至於執行方式與過程將會持續溝通精進。（編輯：龍柏安）1131226