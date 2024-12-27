居民陳抗反峰谷生命園區開發 中市府：初審已退件

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（中央社記者蘇木春台中27日電）元扶公司規劃在台中霧峰設置生命園區，引發當地居民反彈，自救會今天在台中市府前拉布條抗議陳情；市府表示，業者提出開發申請經初審後退件，將秉持審慎態度依規辦理。

自救會今天在台中市府前廣場拉起白布條呼喊口號，反對霧峰區峰谷生命園區開發案，自救會會長黃錦昌、時代力量台中黨部執行長鄒明諺、台灣護樹協會理事長張美惠、監督施政聯盟執行長許心欣等人與上百名霧峰區坑口里民皆出席。

黃錦昌會中表示，本次生命園區開發案與民國105年的「台中市南海觀音寺開發案」為相同地點，當時環境審查小組已針對開發內容提出諸多質疑，為何又有另一開發案申請？當地已有金陵山納骨塔設施，不需再有另一座納骨塔開發。

坑口里鍾姓里民說，目前當地有金陵山納骨塔及高爾夫球場大型建設，狹小的峰谷路經常交通壅塞，也常發生交通事故，目前情況已讓里民受不了，不容再有大型納骨塔開發，里民日常生活將無法安寧。

鄒明諺指出，從內政部統計資料來看，112年台中市納骨塔未使用量尚有86萬個，納骨塔使用率僅有33%，而112年台中市納骨塔納入量約為1.8萬個，故納骨塔可使用年限尚有46年才面臨不足。目前統計數字都顯示台中市現有納骨塔容量仍充足，民政局應直接駁回此次生命園區開發案申請。

台中市府透過文字稿表示，有關元扶公司申請設置霧峰區峰谷生命園區開發案，業者於今年初提出申請，經初審後退件，截至目前民政局無核定興辦事業計畫。

市府指出，有關環境影響評估、水土保持及農業用地變更等計畫，均未獲市府主管機關核定，市府相當重視當地民意，將秉持審慎態度依規辦理。（編輯：郭諭儒）1131227