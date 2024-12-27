承載無數回憶 連江立南竿鄉體育館114年元旦關閉

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（中央社記者潘欣彤連江縣27日電）因結構老化、為保障公眾安全，連江縣立南竿鄉體育館將於民國114年元月1日起正式關閉，並禁止人員進入。該場館於87年啟用，曾為縣內主要運動場館，承載縣民無數回憶。

連江縣政府教育處今天發布新聞資料指出，因南竿鄉體育館的內、外牆，多年來累積嚴重滲漏問題，且結構已經老化，建物存在潛在危險，為保障公眾安全，決定於明年元旦起停止使用，並全面禁止人員進入。

連江縣教育處表示，南竿鄉體育館自87年10月7日啟用，設施包括籃球兼羽球場、健身房、桌球室等，看台可容納500人，是縣內體育賽事的主要場地，曾在此舉辦賽事包括民眾記憶深刻的「健康上籃」球賽、羽球賽，以及2年1度的縣運會等。

除體育用途外，南竿鄉體育館在梅石藝文中心落成前，也是大型藝文表演、社福活動、軍民合辦演習的場地，為在地鄉親提供共享文化與藝術空間。而在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，南竿鄉體育館則化為社區接種站，大空間讓民眾可安心接種疫苗，為縣內防疫提供不可或缺的力量。

教育處透過新聞稿強調，隨著南竿體育館停止使用，建築承載的功能與記憶也將走入歷史。而今年9月4日啟用的連江縣縣民樂活多功能體育館暨社福中心，將成為馬祖地區新的體育場館地標，繼續提供民眾完善且便利的運動空間。

根據教育處公告，樂活多功能體育館將於31日結束試營運，並從明年元月1日起正式收費。（編輯：龍柏安）1131227