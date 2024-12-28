台東氣溫恐降至13度 農改場籲秧苗等作物防寒

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，台東氣溫恐降至攝氏13度。農業部台東區農業改良場呼籲農民，水稻目前進行育苗應加強保溫，成熟釋迦速採收，荖葉、蔬果類做好防風措施。

台東區農業改良場持續發布通報表示，根據中央氣象署資料，今天面臨入冬首波強烈冷氣團，天氣呈現愈來愈冷趨勢，各地早晚偏冷，28日至30日台東地區溫度恐降至攝氏13度以下，整日偏冷，零星降雨，提醒農友務必做好防寒工作。

台東區農改場提供作物防寒參考，水稻方面，台東育苗場陸續進行育苗作業，秧苗箱堆積過程中應加強保溫，若有秧苗已擺放至綠化場，應覆蓋不織布或塑膠布，避免寒風吹襲；待氣溫回升後再掀開，清除塑膠布上積水避免接觸秧苗造成凍傷。需注意秧苗立枯病發生。

番荔枝（釋迦）如有成熟果實應儘速採收，正值大果期快採收之果實，應注意防範裂果發生，尤其預計2週內要採收的果實，如遇溫度低於15度時，便可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果。

為避免災損，果實已套紙袋者，在低溫來臨前可加套塑膠袋；或是在果園之迎風面架設高度1.8公尺以上遮風網，保護範圍約下風處13公尺，依序再架設，以降低冷風的影響，減少裂果。

荖葉應加強巡視周圍黑網，避免強風灌入園區，迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲，並於寒風來襲隔日清晨，稍微噴水但勿過於潮濕，降低寒害發生。較不耐寒蔬菜、瓜果作物應設置防風罩等措施保溫防寒。

其他果樹：香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物可增施鉀肥（如腐植酸鉀），以增加作物耐寒力。

台東區農改場表示，農友在防災措施或災後復育技術上如有疑問，可逕洽台東農改場各研究室，研究人員將竭誠為農友服務，電話：089-325110轉1610（稻作）、2912（果樹）、1633（蔬菜）、1634（特作）、4650（雜糧）、1730（植保）。（編輯：謝雅竹）1131228