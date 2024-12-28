全國客家日傳遞母語意識 屏縣府邀青年走讀客庄

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）今天是全國客家日也是「還我母語日」，屏東縣政府邀青年走讀客家聚落，分享如何以多元方式推廣客語並傳遞母語意識，籲更多人加入講客行列，促進各族群認識與共享客家文化價值。

縣府今天發布新聞稿指出，屏東縣客家人口比例為23.1%，客家人口為18.7萬人，客語推展政策以家庭、學校、社區、公部門規劃相關行動策略，透過跨局處合作及公私協力，促使客語使用生活化，母語家庭化、社區化，營造想說、會說、處處可以學的永續傳承環境。今天趁著全國客家日，邀青年走讀佳冬鄉客家聚落。

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縣府提及，來自屏東大學、屏東科技大學學生及佳冬在地青年以新世代角度，分享如何以與時俱進方式推廣客語，並以融入客家元素形式進行熱音、國樂、舞蹈等藝文演出，透過客庄文化觀光解說人員帶領青年走讀佳冬客庄古蹟群，古蹟景點就像活的博物館，有蕭家祖屋、詩人步道、蕭屋洋樓、張家商樓、楊氏宗祠、敬字亭、西隘門等，建築藝術、詩詞、客家文化與歷史共存交流。

客家委員會自民國111年起將12月28日「還我母語運動日」訂定為全國客家日，屏東擁有多元族群，多樣紛呈語言並存，不僅豐富屏東文化內涵，也成為屏東重要文化特色與資產，屏東縣政府持續透過執行策略，改善母語消逝或斷層危機，以促進多元文化進步與發展。（編輯：陳政偉）1131228