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強烈大陸冷氣團來襲 屏東啟動街友避寒安置

2024/12/28 14:10
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）強烈大陸冷氣團來襲，屏東縣遊民收容所啟動低溫措施，提供禦寒物資、發放住宿券，鼓勵街友入住旅館過寒冬，並與旅館合作，目前已提供24人次避寒安置服務。

屏東縣政府社會處統計，今年12月以來，屏東縣遊民收容所已提供214份熱食、禦寒物資310人次，並開設遊民收容所提供避寒安置服務；另外，為提高街友安置意願，在寒冬之際能有處溫暖處所，與旅館合作已提供24人次避寒安置服務。

縣府今天發布新聞稿指出，部分街友因移動不便且擔心離開露宿地點後個人物品會不見，不願接受避寒安置，社工人員加強至露宿地點關懷與提供禦寒物資，透過訪視觀察街友精神和身體狀況，並確保有足夠保暖衣物。

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社會處提及，執行街友服務第一線社工發現，入冬以來，許多善心人士和團體自發性關懷街友，陸續發放棉被、熱食等物資，在寒冬之際增添暖意，然發放時間過於集中，造成資源浪費情形，呼籲社會大眾、慈善單位可以社會處為平台，經社工人員評估個別街友需求後提供物資。

縣府提及，屏東市康定街15-1號設有遊民收容所流星家園，每天皆有發放餐食、定期提供日常生活用品，年節時亦有應景活動，在高低溫時期加強關懷訪視並提供高低溫物資。如有物資發放或志願服務提供，可洽屏東縣遊民收容所流星家園08-7321499或社會處08-7320415分機5336，使物資和善心能發揮更大的效益。（編輯：謝雅竹）1131228

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