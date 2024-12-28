南投草屯鎮長補選 蔡銘軒邀新住民挺福利政策

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（中央社記者吳哲豪南投28日電）民進黨草屯鎮長參選人蔡銘軒今天召開「新住民挺銘軒」記者會，來自不同國家新住民穿傳統服飾，用母語宣傳蔡銘軒的4大福利政策，盼蔡銘軒當選，讓草屯成為幸福大鎮。

草屯鎮長簡景賢11月18日驟逝，鎮長職位須補選，民進黨提名黨籍南投縣議員蔡銘軒參選，國民黨南投縣黨部日前宣布徵召具國民黨籍、但一直以無黨籍當選南投縣議員的簡賜勝歸隊投入補選，鎮長補選將於明年1月18日投票。

民主進步黨草屯鎮長參選人蔡銘軒邀請黨籍立法委員羅美玲及南投在地的數十名新住民夥伴，在競選總部召開「新住民挺銘軒」記者會，來自越南及印尼的新住民特別換上傳統服飾，以母語宣傳支持蔡銘軒提出的4大福利政策。

羅美玲指出，新住民從不同國家來到台灣生活，需要更多的協助融入，蔡銘軒提出的敬老津貼3000元加碼變5000元等4大福利政策，連新住民朋友都表示很有感，她請大家一起支持蔡銘軒，讓草屯鎮成為幸福大鎮。

蔡銘軒說，非常感謝這麼多新住民夥伴相挺，他在議員任內就已成立新住民服務站，未來若有幸進入公所服務，會成立專責處理新住民事務的服務單位，讓草屯鎮成為最幸福的移居城市。

蔡銘軒提出的4大福利政策，包括為鎮民加保團體意外險、鎮民消費券調高為2000元、0至3歲扶幼津貼每月發放2000元及重陽敬老金調高為5000元。（編輯：謝雅竹）1131228