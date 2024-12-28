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澎湖南寮社區空間營造 動態解說水源記憶故事

2024/12/28 20:02（12/28 20:16 更新）
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澎湖南寮社區空間營造成果發表暨語音導覽活動28日舉行，除有靜態展示外，還有社區紅土溝至第一口井的水源記憶等動態解說導覽等，吸引許多民眾共襄盛舉。中央社 113年12月28日
澎湖南寮社區空間營造成果發表暨語音導覽活動28日舉行，除有靜態展示外，還有社區紅土溝至第一口井的水源記憶等動態解說導覽等，吸引許多民眾共襄盛舉。中央社 113年12月28日
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（中央社澎湖縣28日電）剛獲得今年國家永續發展獎的澎湖南寮社區，今天舉辦社區空間營造成果發表，動態導覽解說社區的水源記憶故事，盼結合周邊的北寮、湖東、湖西等村落，攜手打造永續綠色旅遊共榮圈。

澎湖南寮社區空間營造成果發表暨語音導覽，今天在社區活動中心舉行，除了以靜態展示社區營造成果，還有以動態解說導覽社區水源記憶故事，吸引縣內各社區觀摩取經。

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南寮社區發展協會理事長陳有擇表示，今年委由社區規劃師進行社區空間多元營造創新，從貫穿社區的紅土溝串聯至社區第一口井的水源記憶，包括澎湖與南寮概述、水資源、鑿井婦女、玩水小孩與散步等故事，讓遊客能更認識南寮社區的歷史文化。前馬公市長葉竹林還到場親自當挑夫，從古井汲水到厝邊的菜宅澆水，重溫早期農村社會。

陳有擇表示，社區近10餘年來投入農村再生社區與社區總體營造，曾先後榮獲全球百大綠色旅遊、低碳永續家園銀獎、環境教育認證園區，今年更榮獲國發會國家永續發展獎，成果豐碩，成為低碳綠色旅遊的最佳指標，未來盼結合周邊的北寮、湖東、湖西等社區聚落，攜手打造永續綠色旅遊共榮圈。（編輯：郭諭儒）1131228

澎湖南寮社區空間營造成果發表暨語音導覽28日在社區活動中心舉行，前馬公市長葉竹林（左）還親自上場當挑夫，從古井汲水至厝邊的菜宅澆水，重溫早期農村社會回憶。中央社 113年12月28日
澎湖南寮社區空間營造成果發表暨語音導覽28日在社區活動中心舉行，前馬公市長葉竹林（左）還親自上場當挑夫，從古井汲水至厝邊的菜宅澆水，重溫早期農村社會回憶。中央社 113年12月28日
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