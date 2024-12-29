響應全國客家日 高雄辦嘉年華活動鼓勵講客語

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（中央社記者張已廉高雄29日電）高市客委會聯合多個學校與單位響應「全國客家日」，28日、29日在美濃文創中心廣場舉辦「愛講客嘉年華」活動，鼓勵大小朋友在公開場合使用客語表達，建立勇敢說客語自信。

高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，沒有語言就沒有文化，28日是全國客家日，希望藉「嘉年華」方式提供友善開放舞台，使親子展現自信、校際間彼此觀摩學習，讓年輕世代學生覺得說客語很有趣，也讓親子了解客語可以落實在學校教育與生活中。

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客委會表示，「愛講客嘉年華」活動是與美濃鎮教育會聯合美濃、杉林、六龜區各國中小及幼兒園、高雄市立圖書館美濃分館一同籌備，這次以表演替代比賽，凡是高雄在籍或設籍高雄國小及幼兒園學童皆可偕同成人報名，表演內容包括朗讀、說故事、雙口相聲、客家語歌唱、謠、詩詞（歌）吟唱等，共有62隊、約500人報名。

客委會今天發布新聞稿指出，28日登場「聽亻厓講故事」表演，如傳說故事「水打庄」、宣揚性別平等的「新丁與千金粄」、呼籲維護家鄉生態的「反水庫」等，現場還有在地特色市集與各校教育闖關攤位，而今天上午9時至下午4時則有「客家好聲音」表演，由國小幼兒園組、低年級組、中高年級組，及成人特別表演組等31隊、400多人登場，教育攤位闖關部分也將有新的遊戲體驗，希望齊聚多元族群一同講客語。（編輯：李淑華）1131229