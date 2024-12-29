高雄車站天棚看板被嫌醜 鐵道局：只是臨時設置

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄車站天棚經網路票選取名「高雄綠之丘」，在昨天啟用典禮時設置「高雄綠之丘」5字看板，但字型被網友嫌醜。鐵道局今天說，該看牌只是臨時設置，未來將有永久設置的地標。

高雄車站天棚啟用典禮設置「高雄綠之丘」5字看板，亮相後引發網路熱議，字型被網友嫌醜。此外，天棚植栽區的花圃也被質疑有塑膠袋包覆不美觀。

交通部鐵道局南部工程分局今天表示，天棚啟用典禮搭配網路命名活動揭曉，臨時設置「高雄綠之丘」看版，未來將採用確定名稱設計形式並永久設置，成為天棚拍照打卡地標。目前已隨活動場地布置撤場撤收。

交通部鐵道局南部工程分局指出，天棚植栽區採用客土袋植生設計，植生袋有透水、透氣性佳特性，且配合天棚斜面高程差，可達防止土壤流失功能。

交通部鐵道局南部工程分局說明，因灌木非主根性植物，以植生袋形式種植不會阻礙其生展樣態，對植栽生長影響不大。目前因季節關係，植栽休眠及生長停滯，於立春後植栽生長狀況就會有明顯效果。（編輯：李淑華）1131229