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阿里山高山茶競賽 茶葉產地鑑定技術保障消費者權益

2024/12/29 16:00（12/29 16:11 更新）
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農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振（左）29日說，茶改場研發茶葉產地鑑定技術後，台灣茶葉競賽外國茶葉混充台灣茶情況已不再發生。右為阿里山高山茶冬茶競賽青心烏龍組特等獎得主高帝園茶業邱詩富。中央社記者蔡智明攝 113年12月29日
農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振（左）29日說，茶改場研發茶葉產地鑑定技術後，台灣茶葉競賽外國茶葉混充台灣茶情況已不再發生。右為阿里山高山茶冬茶競賽青心烏龍組特等獎得主高帝園茶業邱詩富。中央社記者蔡智明攝 113年12月29日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振今天在嘉義梅山說，110年研發茶葉產地鑑定技術技轉給民間業者後，台灣茶葉競賽已不再發生外國茶葉混充台灣茶的情況，保障消費者權益。

梅山鄉農會今天舉辦113年度嘉義縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽頒獎暨展售促銷活動，嘉義縣長翁章梁、民進黨籍立委陳冠廷、農糧署副署長姚志旺、財信傳媒董事長謝金河及蘇宗振皆與會。

蘇宗振接受媒體聯訪表示，茶改場為維護消費者及茶農的權益，研發「茶葉中多重元素檢驗方法」有效鑑別境外茶或國產茶。

蘇宗振說，研改場研究每個國家的土壤所含的金屬微量元素都不一樣，而且穩定不易變化，若以蛋白質等有機物質檢測，容易因儲藏的時間、環境而改變，因此參考國外研究文獻，以微量元素開發出鑑別技術。此方法並非DNA分子鑑定技術。

蘇宗振指出，經對比樣本資料庫各國土壤的微量元素數據，就可以明確檢定出國產茶或境外茶，準確率近99%，再加上茶產地訪視、調查是否有茶葉進口資料，即可百分百確認茶產地。

他強調，「茶葉中多重元素檢驗方法」已於110年經衛生福利部食品藥物管理署公告為建議檢驗方法，相關司法單位或衛生機關可據以執法。目前各項台灣茶葉競賽，已經沒有人拿外國茶來比賽。

翁章梁表示，每次嘉義茶葉比賽大家關心的就是食安、是不是台灣茶，在比賽前嘉義縣政府與農糧署南區分署都會去抽驗、檢測讓參賽的茶葉完全符合規定。

翁章梁說，今年冬季茶成績剛揭曉，得獎的茶幾乎被搶購一空，梅山鄉農會所舉辦的高山茶比賽，涵蓋了所有阿里山產茶區，取得很大的公信力。

此次比賽成績，青心烏龍組特等獎得主高帝園茶業邱詩富、金萱組特等獎得主上意茶業郭欣諭、小葉種紅茶特等獎得主林園製茶林士評。邱詩富說，今年茶葉的風味更甚往年，獲獎的茶都賣光了。（編輯：李淑華）1131229

梅山鄉農會29日舉辦113年度嘉義縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽頒獎暨展售促銷活動，嘉義縣長翁章梁（前左2）、民進黨立委陳冠廷（前左3）、財信傳媒董事長謝金河（前左）皆與會品茗。中央社記者蔡智明攝 113年12月29日
梅山鄉農會29日舉辦113年度嘉義縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽頒獎暨展售促銷活動，嘉義縣長翁章梁（前左2）、民進黨立委陳冠廷（前左3）、財信傳媒董事長謝金河（前左）皆與會品茗。中央社記者蔡智明攝 113年12月29日
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