阿里山高山茶競賽 茶葉產地鑑定技術保障消費者權益

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振今天在嘉義梅山說，110年研發茶葉產地鑑定技術技轉給民間業者後，台灣茶葉競賽已不再發生外國茶葉混充台灣茶的情況，保障消費者權益。

梅山鄉農會今天舉辦113年度嘉義縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽頒獎暨展售促銷活動，嘉義縣長翁章梁、民進黨籍立委陳冠廷、農糧署副署長姚志旺、財信傳媒董事長謝金河及蘇宗振皆與會。

蘇宗振接受媒體聯訪表示，茶改場為維護消費者及茶農的權益，研發「茶葉中多重元素檢驗方法」有效鑑別境外茶或國產茶。

蘇宗振說，研改場研究每個國家的土壤所含的金屬微量元素都不一樣，而且穩定不易變化，若以蛋白質等有機物質檢測，容易因儲藏的時間、環境而改變，因此參考國外研究文獻，以微量元素開發出鑑別技術。此方法並非DNA分子鑑定技術。

蘇宗振指出，經對比樣本資料庫各國土壤的微量元素數據，就可以明確檢定出國產茶或境外茶，準確率近99%，再加上茶產地訪視、調查是否有茶葉進口資料，即可百分百確認茶產地。

他強調，「茶葉中多重元素檢驗方法」已於110年經衛生福利部食品藥物管理署公告為建議檢驗方法，相關司法單位或衛生機關可據以執法。目前各項台灣茶葉競賽，已經沒有人拿外國茶來比賽。

翁章梁表示，每次嘉義茶葉比賽大家關心的就是食安、是不是台灣茶，在比賽前嘉義縣政府與農糧署南區分署都會去抽驗、檢測讓參賽的茶葉完全符合規定。

翁章梁說，今年冬季茶成績剛揭曉，得獎的茶幾乎被搶購一空，梅山鄉農會所舉辦的高山茶比賽，涵蓋了所有阿里山產茶區，取得很大的公信力。

此次比賽成績，青心烏龍組特等獎得主高帝園茶業邱詩富、金萱組特等獎得主上意茶業郭欣諭、小葉種紅茶特等獎得主林園製茶林士評。邱詩富說，今年茶葉的風味更甚往年，獲獎的茶都賣光了。（編輯：李淑華）1131229