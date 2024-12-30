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若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
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蔡銘軒爭取草屯人福利 訴求縣有地標售金回饋公所

2024/12/30 11:55
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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）民進黨草屯鎮長補選參選人蔡銘軒今天與百名鄉親到縣府請願，訴求縣有土地標售金回饋鄉鎮市公所。蔡銘軒說，縣府在草屯售地30多億元，若3、4成提撥公所，對鎮民是很大福利。

南投縣政府財政處長李良珠代表接受請願書並表示，光復後無人登記土地都是國有地、非縣有地；縣府標售土地收入都花在縣民，以草屯鎮來說，從九九峰園區開發到產業園區、國民運動中心、親子運動公園、青年住宅計畫等，都是回饋給草屯鎮民，近5年已達新台幣33億元，而縣府讓售土地約27億元，每筆錢用在鎮民。

南投縣議員蔡銘軒說，縣府近1、2年出售草屯鎮土地得款約33億元，若國民運動中心花1億元、公園整地1億元，剩餘約30億元「跑那裡去」，因此，他對於李良珠回應說法無法接受，請縣府提出明細「30億元花去那」，縣府說都花在草屯鎮，請縣府提明細給鎮民交代。

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民進黨南投縣議員、縣黨部主委陳玉鈴說，縣府標售各鄉鎮市縣有土地，但一毛錢都沒回饋地方公所，此事非常不公平，除今天請願，縣議會民進黨團也將提案標售縣有地須有一定比例回饋地方；名間鄉長陳翰立出席說，售地所得一部分撥款給鄉鎮市公所非常合理。

根據請願書內容，因為時代背景，縣民祖先土地登記在縣政府名下，但是這些不動產都是縣民祖先留下來的財產，因此，縣府出售後一定要回撥適當比例給鄉鎮市，相信這是13鄉鎮市公所及縣民期待；另外，鳥嘴潭人工湖位於草屯鎮，但目前都未討論地方回饋金，將向經濟部水利署爭取回饋金全額給草屯鎮民。（編輯：李淑華）1131230

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