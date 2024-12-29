草屯鎮長補選 綠掃街喊反攻號角響起、藍市場拜票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真南投29日電）民進黨草屯鎮長參選人蔡銘軒今天下午由綠委沈伯洋、吳沛憶、黃捷陪同掃街，沈伯洋表示，南投被把持太久，反攻號角從草屯開始，要打贏勝仗，不能破壞國家；國民黨參選人簡賜勝大觀市場拜票，並家戶拜訪衝選票。

南投草屯鎮長補選將於1月18日舉行，民進黨立委沈伯洋、吳沛憶、黃捷今天陪同蔡銘軒到草屯惠德宮參拜祈福，隨後展開掃街拜票，不少支持者主動要求簽名合照。

黃捷表示，蔡銘軒不包工程，清廉會做事，他自己也承諾過去全職做議員，之後也會全職做鎮長，不會有利益迴避問題。

吳沛憶說，這次補選對台灣很重要，無論如何艱難，只要對台灣抱持著要讓國家及社會更好、要建立新的正向選舉文化，就一定能贏得勝利。

沈伯洋表示，南投已被把持太久，即使在沒有資源下也要發出怒吼，讓反攻號角從草屯開始，遍地烽火，打贏勝仗，不能破壞國家。

蔡銘軒重申4大政見，包括鎮民消費券調高為新台幣2000元、為鎮民加保團體意外險、0至3歲扶幼津貼每月發放2000元及重陽敬老金調高為5000元，只要當選政見絕對兌現。

國民黨草屯鎮長參選人簡賜勝今天上午先在大觀市場拜票，下午到山腳里家戶拜訪，有許多選民熱情揮手，對他加油打氣。

簡賜勝則提出6大政見，包括婦幼照顧、長者智慧健康守護、青年住宅計畫、鳥嘴潭國際化節慶、農業加值及酷比樂園擴建計畫。（編輯：陳仁華）1131229