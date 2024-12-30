高雄首波綠鬣蜥獵人完訓 「獵龍大隊」正式成軍

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）綠鬣蜥因人為棄養於野外淪入侵物種，數量年年攀升引發生態危機，為提升綠鬣蜥移除量能，高市府農業局今天辦理首場捕捉人員訓練課程，首波近百名獵人完訓，宣告高雄「獵龍大隊」正式成軍。

綠鬣蜥氾濫已對農業及生態造成衝擊，愛挖洞的習性也對堤岸設施的結構安全構成威脅，由於擅長躲藏於河道及樹林等複雜地形，且具有高度敏感性與隱蔽性，讓移除綠鬣蜥變得相對困難。

農業局統計，今年1999通報發現綠鬣蜥案件達2195件，移除數量6332隻；為提升綠鬣蜥移除量能，農業局開放完成訓練的民眾投入協助捕捉綠鬣蜥工作。

此次訓練課程邀請專家學者講授綠鬣蜥生物特性及入侵與防治，以及捕捉綠鬣蜥的裝備及技巧，並讓學員應用綠鬣蜥移除指引所建議的移除工具，如長竿加套鎖、蛇夾及網具等易於操作的工具，進行現場演練。

農業局表示，參訓學員必須要用嚴肅與尊重生命態度來執行綠鬣蜥的移除任務，而完成訓練的獵人在執勤前都要簽訂公約，依循「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉的各項準則，並在相關法律規範下進行。

農業局表示，要以不戲謔、不獵奇與不污名化目標物種的心態，並確保執行人員安全優先前提下，進行綠鬣蜥移除工作；公約約定期間為1年，如獵人有抓捕紀錄實績，且未有違反公約規定事項，期滿後得換證延續約定。

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今天開辦綠鬣蜥訓練課程學員踴躍參與，平均年齡36.6歲，最年長65歲，最年輕19歲。農業局表示，有鑑於綠鬣蜥捕捉課程報名踴躍，額滿後仍有許多民眾詢問，因此訂於明年1月20日再次辦理訓練課程，名額100名。

農業局表示，凡年滿18歲、設籍高雄市民眾均可報名參加，明年也將視需要陸續增開訓練課程，相關資訊將同步發布於「高雄市政府農業局官網-最新消息」以及「高通通-高雄Super Go」臉書專頁。（編輯：陳仁華）1131230