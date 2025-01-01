加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭拒讓俄羅斯天然氣借道 東歐陷困境摩爾多瓦進緊急狀態
首頁 / 地方

屏東市元旦升旗上萬人健行 紀念後背包搶手加碼製作

2025/1/1 13:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東市公所舉辦「元旦升旗典禮暨健行」活動，吸引逾萬民眾參加，今年贈送紀念後背包，受到市民喜愛供不應求，部分民眾尚未領得，市公所表示，改發兌換券，已由廠商加碼製作。

今天上午6時30分，屏東市公所前廣場舉辦「元旦升旗典禮暨健行」活動，吸引逾萬名民眾熱烈支持、踴躍參與，升旗典禮結束後，由市長周佳琪、屏東市民代表會主席林淑香共同鳴槍，民眾齊步走，展開全程約4公里健行活動。

大夥由台糖街出發，沿途行經縣民公園、殺蛇溪右岸、地坑、雙園遊憩、秘境花園、地景劇場、地標塔等，最後再回到台糖街；走完全程民眾，獲得市公所特製健走實用紀念後背包。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周佳琪表示，回顧2024年，市公所在市民代表會支持下，推動各項市政，包括重陽節禮金發放及生育補助津貼等福利措施，就是期盼打造屏東市幸福宜居平安好生活願景，讓市民安居樂業，市公所也做好萬全準備，繼續奮鬥，攜手市民邁向2025。

市公所提及，由於健走活動民眾參與踴躍，導致部分民眾未領得市公所紀念後背包，已改發兌換券，並要求廠商緊急製作，一定會讓所有參與民眾皆能獲得紀念品，再由民眾憑兌換券至市公所領取；後續相關訊息，民眾可隨時關注市公所官網及臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：陳仁華）1140101

周佳琪
屏東市90週年辦音樂會 萬芳、林隆璇演唱經典
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：