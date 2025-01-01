屏東市元旦升旗上萬人健行 紀念後背包搶手加碼製作

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東市公所舉辦「元旦升旗典禮暨健行」活動，吸引逾萬民眾參加，今年贈送紀念後背包，受到市民喜愛供不應求，部分民眾尚未領得，市公所表示，改發兌換券，已由廠商加碼製作。

今天上午6時30分，屏東市公所前廣場舉辦「元旦升旗典禮暨健行」活動，吸引逾萬名民眾熱烈支持、踴躍參與，升旗典禮結束後，由市長周佳琪、屏東市民代表會主席林淑香共同鳴槍，民眾齊步走，展開全程約4公里健行活動。

大夥由台糖街出發，沿途行經縣民公園、殺蛇溪右岸、地坑、雙園遊憩、秘境花園、地景劇場、地標塔等，最後再回到台糖街；走完全程民眾，獲得市公所特製健走實用紀念後背包。

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周佳琪表示，回顧2024年，市公所在市民代表會支持下，推動各項市政，包括重陽節禮金發放及生育補助津貼等福利措施，就是期盼打造屏東市幸福宜居平安好生活願景，讓市民安居樂業，市公所也做好萬全準備，繼續奮鬥，攜手市民邁向2025。

市公所提及，由於健走活動民眾參與踴躍，導致部分民眾未領得市公所紀念後背包，已改發兌換券，並要求廠商緊急製作，一定會讓所有參與民眾皆能獲得紀念品，再由民眾憑兌換券至市公所領取；後續相關訊息，民眾可隨時關注市公所官網及臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：陳仁華）1140101