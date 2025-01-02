廠商片面解約 斗六市路邊停車收費即日起暫停

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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）雲林縣斗六市公所為解決市區違停及占用道路等亂象，2年前推行路邊停車收費政策，但得標廠商昨天起單方面終止契約，公所將依違反政府採購法規定，刊登公報並追討違約金。

斗六市公所今天表示，公所112年依政府採購法辦理上網公開招標，「誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司」去年得標，經雙方合意簽訂契約，可是廠商始營運不足2個月，僅以單方利益考量，執意提出終止契約，公所為維護市民權益及民眾停車需求，斷然拒絕廠商終止契約要求。

斗六市公所指出，廠商昨天起拒絕履行契約，單方面終止路邊停車收費契約，已增加行政作業負擔，影響收費政策執行，罔顧眾多民眾停車需求，造成建立的停車秩序蕩然無存，其責任不容推卸，將依違反政府採購法第101條規定，刊登政府採購公報。

斗六市公所說，依合約規定，將沒收廠商的保證金、追討違約金，並強調會協助溢繳的月繳戶持續追蹤退款情形，停車費未繳納部分將責請新廠商持續進行催繳。

斗六市公所提醒民眾，自即日起將先暫停路邊停車收費，待重新招攬管理廠商後，會在官網公告營運收費日期，期間造成民眾不便，敬請見諒。（編輯：李淑華）1140102